El legado de Naty Abascal se traduce en 23 piezas de pura sofisticación "con fuerza y mucha vida"

MADRID, 30 Abr. (CHANCE) -

Que Naty Abascal es un referente en el mundo es la moda es un hecho, que sigue encarnando ese espíritu rompedor, también. A sus 83 años, la modelo ha sido homenajeada por Redondo Brand en su nueva colección cápsula 'Redondo Brand Loves Naty'. Una declaración de admiración a la sofisticación, al carácter y a la historia viva de la moda española encarnada en una de sus figuras más icónicas.

Es indiscutible afirmar que Naty Abascal ha construido un legado que trasciende décadas. Musa de diseñadores, referente de estilo y embajadora natural de la elegancia, la modelo posee una intuición estética y una personalidad magnética que han dejado una huella imborrable tanto dentro como fuera de España... y eso le han llevado a ser hoy una de las mujeres más influyentes del panorama fashion. Hoy, homenajeada por Redondo Brand, Naty vuelve a demostrar que no hay edad que no se puede vestir de manera elegante.

LA COLECCIÓN DE REDONDO BRAND PARA HOMENAJEAR A NATY ABASCAL: 23 PIEZAS Y LOS VOLANTES COMO ELEMENTO PRINCIPAL

Inspirada en su universo, esta colección de vestidos de fiesta formada por 23 piezas, nace como el resultado de un proceso creativo compartido con la modelo, quien ha participado activamente en cada fase de su desarrollo. Desde la concepción inicial hasta la definición de siluetas, tejidos y códigos estéticos, su implicación total ha sido clave para dar forma a una propuesta que no solo se inspira en su estilo, sino que lo traduce con autenticidad y coherencia.

Los volantes, como punto de partida e inspiración, se erigen como el eje central de la propuesta. Este elemento, cargado de dinamismo, feminidad y fuerza, rinde homenaje a sus raíces y a su evolución a lo largo de la historia de la moda: desde el vestido de flamenca y la tradición sevillana - origen de su esencia- hasta su reinterpretación por los grandes modistos. En esta colección, el volante se eleva como un símbolo universal de elegancia y carácter.

SILUETAS FLUIDAS Y TEJIDOS CON UN PAPEL FUNDAMENTAL

Las siluetas fluidas conviven con volúmenes esculturales en piezas que capturan la esencia de una mujer que ha sabido reinterpretar el glamour con frescura y autenticidad. Cada diseño es un guiño a momentos, actitudes y códigos que definen el estilo inconfundible de Naty: la fuerza de un look impecable, la naturalidad con la que convive la Alta Costura y esa capacidad única de convertir lo extraordinario en algo aparentemente sencillo.

Los tejidos tienen un papel fundamental en esta narrativa: tafetanes estampados y lisos, tules bordados con piedras de cristal, delicadas organzas y motivos bordados que aportan un aire ecléctico y sofisticado.

PIEZAS VIBRANTES, ELEGANTES Y LLENAS DE PERSONALIDAD

La paleta cromática se construye desde la fuerza del naranja cítrico, los verdes lima y los rojos intensos -tonos esenciales tanto en el universo de Redondo como en el de Naty-, dando lugar a piezas vibrantes, elegantes y llenas de personalidad. 'Redondo Brand Loves Naty' no es solo una colección; es un encuentro y una conversación entre generaciones, un homenaje sincero a una mujer que ha hecho de la moda un arte de vivir.

NATY ABASCAL: "ESTA COLECCIÓN CELEBRA LA FEMINIDAD, CON FUERZA Y CON MUCHA VIDA"

Para Jorge Redondo, director creativo de la firma, ha sido un "auténtico privilegio" trabajar junto a ella en esta colección, que define como "nuestra manera de rendir homenaje a una mujer que ha sabido convertir el estilo en actitud y la elegancia en identidad", asegura.

Por su parte, Naty confiesa emocionada que Jorge "ha sabido capturar algo muy esencial: la alegría de vestirse, el movimiento, el carácter", dando resultado a una propuesta que "celebra la feminidad, con fuerza y con mucha vida".