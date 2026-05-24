La manga relaxed se lleva y no solo en camisetas: también polos y camisas

MADRID, 24 May. (CHANCE) -

La estamos viendo cada vez más y no es casualidad: la manga francesa o corte ‘oversize’ se consolida en prendas como las camisetas o los polos masculinos y, déjanos decirte que es la gran apuesta para este año. Gracias al equilibrio que crea entre comodidad, estilo y modernidad, este tipo de mangas encajan perfectamente con la esencia relajada de la época estival, aportando frescura y una estética contemporánea que se adapta a tanto planes informales como a ocasiones más cuidadas.

Su diseño, amplio y fluido, permite una mayor libertad de movimiento, algo que buscamos sí o sí en verano. Además, favorece aún más en tejidos ligeros y transpirables como el lino. Por eso, estas prendas son las predominantes en los escaparates de la mayoría de las marcas conocidas: perfectas para cualquier ocasión y de lo más favorecedoras si sabes cómo combinarlas.

En los hombres, las prendas ‘oversize’ y de manga francesa tienen un importante efecto visual que estiliza y potencia la figura masculina: las mangas ligeramente más largas ayudan a equilibrar la proporción de los brazos y aportan una sensación de estructura en la parte superior del cuerpo, mientras que el corte amplio genera una silueta mucho más moderna y sofisticada. Cuando se combinan correctamente, estas prendas consiguen ese efecto ‘relaxed’ pero cuidado, transmitiendo personalidad sin necesidad de recurrir a looks excesivamente formales.

Otra de las grandes ventajas de esta tendencia es la versatilidad que aporta a cualquier outfit. Una camiseta en tonos neutros puede convertirse en la base perfecta para un look minimalista y elegante, mientras que este tipo de mangas en un polo añade un aire más refinado y urbano. Combinados con bermudas, pantalones rectos o incluso lino, crean estilismos equilibrados que funcionan tanto de día como de noche y, lo mejor de todo, es que permiten jugar con superposiciones ligeras y accesorios sencillos, elevando el resultado final de forma natural y actual.

Esta tendencia refleja una evolución de la moda masculina hacia prendas más cómodas y con mayor identidad estética, demostrando que la comodidad y la elegancia pueden convivir perfectamente en un mismo outfit... ¿Te gustaría ver nuestra selección para verano?

POLO TÉCNICO DE ZARA – 29,95 EUR

Este polo boxy fit de Zara, confeccionado en tejido interlock es ideal para verano, ya que su confección es elástica. Además, crea una imagen recta y elegante gracias al cuello con solapa, cierre frontal de cremallera y manga larga caída.

CAMISETA DE BLUE BANANA - 20,90 EUR

¿Algo fresco y ligero para primavera? Esta camiseta 100% algodón de Blue Banana es perfecta y presenta el corte del que estamos hablando: manga oversize que cae hasta el codo alargando los brazos.

CAMISA POLO DE MANGO 100% LINO - 39,99 EUR

Si lo que buscas es algo más formal, esta camisa polo de Mango vestirá nuestro look con cualquier pantalón: con diseño liso, cuello camisero, manga corta y bajo redondeado, lo más peculiar sigue siendo una manga corta que caía de forma recta hasta medio brazo.

POLO DE PUNTO DE ONLY & SONS - 29,99 EUR

¿Para el día a día? Este polo de punto de El Corte Inglés de manga relaxed en color liso y cuello en pico se convertirá en nuestro imprescindible para cualquier actividad, paseo o cita especial. Además, este color arena lo convierte en una pieza versátil y perfecta para cualquier pantalón.