Maribel Verdú deslumbra con un vestido de encaje para recoger la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

MADRID, 3 Jun. (CHANCE) -

Un vestido negro de encaje, de silueta limpia y construcción precisa, fue suficiente para definir uno de los looks más elegantes de Maribel Verdú, donde la sencillez se convirtió en la verdadera protagonista.

La actriz que recogió esta semana la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Ministerio de Cultura, lo hizo con uno de esos looks que confirman que la elegancia no necesita excesos para funcionar. Nada de volúmenes imposibles, brillos estratégicos ni tendencias llevadas al límite. Solo un vestido negro impecable y la seguridad de quien sabe exactamente lo que le favorece.

Firmado por Sandro y perteneciente a la colección primavera-verano 2026, el diseño combinaba un escote cruzado con una falda fluida rematada en encaje semitransparente. Una combinación que suavizaba la sobriedad del negro y lo llevaba hacia un terreno más ligero, sin perder sofisticación.

El encaje, además, se confirma como uno de los detalles clave de la temporada. Lejos de su versión más recargada, reaparece en vestidos midi, faldas, pantalones y tops aportando ese aire bohemio y sofisticado que vuelve a convertirse en uno de los favoritos de la temporada.

Los accesorios terminaban de cerrar el conjunto a la perfección: gafas oversize negras, joyas discretas y unos stilettos rojos que rompían el total look sin competir con él. Un único gesto de color, suficiente para equilibrar la sobriedad del conjunto.

Así, Maribel Verdú vuelve a demostrar que el vestido negro no es una elección segura por aburrida, sino por inteligente. Y que, cuando está bien ejecutado, no necesita nada más para funcionar.