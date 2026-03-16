Michael B. Jordan rediseña el look masculino más elegante hasta la fecha en los Oscar 2026 - ETIENNE LAURENT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 16 Mar. (CHANCE) -

Nominado al Oscar 'Mejor Actor' por su papel en 'Los pecadores', Michael B. Jordan ha dado una lección de estilo en la alfombra roja por su impecable estilismo para una noche en la que ya ha hecho historia. El actor ha recogido la estatuilla de los Oscar enfundado en un impresionante traje de Louis Vuitton con el que consolida la tendencia de los últimos meses: la chaqueta estructurada.

Elegante y contemporáneo, propio de una noche de gala como la de los Oscar, Michael ha apostado por un traje completamente negro de corte impecable que destaca por su silueta limpia y estructurada. La chaqueta presenta un diseño minimalista con cuello tipo mandarina, lo que aporta un aire sofisticado y moderno al conjunto, alejándose del clásico esmoquin con solapas tradicionales.

Un estilismo contemporáneo que redefine la estética masculina

El look se complementa con pantalones negros de corte recto y ajustados, que mantienen la estética refinada del estilismo. Sin duda, el detalle distintivo es la cadena metálica decorativa que cuelga desde la cintura hacia el bolsillo del pantalón, añadiendo un toque contemporáneo y ligeramente atrevido dentro de un conjunto que siempre destaca por la sobriedad.

En cuanto a los accesorios, el intérprete lleva zapatos de charol en negro muy pulidos que refuerzan el carácter formal del estilismo. Su peinado corto remarca su rostro, junto con la barba recortada, completan una imagen pulida y segura ¿El resultado? Un look sofisticado que combina elegancia clásica con elementos modernos, ideal para la noche más importante de Hollywood.