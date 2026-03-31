Natalia Verbeke tiene el top más versátil de la temporada: un básico adaptable de corte peplum

MADRID, 31 Mar. (CHANCE) -
En una época donde buscamos prendas versátiles para poder combinarlas fácilmente y crear diferentes looks, Natalia Verbeke ha lucido un top que no puede faltar en tu fondo de armario. Primero por el color y, segundo, por su silueta. La actriz acudía este lunes a 'La Revuelta' junto a Ángela Cervantes para presentar su nueva película, 'Lapönia', y allí demostraba que hay piezas que no pasan de moda.
De corte peplum, el top de Natalia Verbeke es un fondo de armario indiscutible
De estilo elegante y estructurado en color negro, el top que llevaba Verbeke se caracterizaba por su corte peplum: ligeramente entallado en la parte superior que se abre sutilmente hacia la cadera. Sin mangas, con cuello alto, la pieza destaca por los botones frontales que recorren el centro, aportando un toque clásico y refinado.
Un top escultórico, de tejido firme que ayuda a mantener la forma y le da un acabado pulido. Además, presenta solapas en la zona inferior, que añaden dimensión y un aire moderno al conjunto. En definitiva, lo que todos buscan cuando adquieren una prenda de estas características: elegancia y sofisticación que dialogan con versatilidad sin ningún problema.
Un top que consigue un equilibrio perfecto entre lo casual y lo sofisticado
Se trata de una prenda muy adaptable que puede funcionar tanto en looks formales como informales. La actriz quiso combinarlo con jeans claros, logrando un equilibrio perfecto entre lo casual y lo sofisticado, pero también podría llevarse con pantalones de vestir o falda lápiz para un contexto más profesional. Incluso con prendas más relajadas para conseguir un estilo urbano más chic.
Gracias a su color neutro y su diseño atemporal, este top permite múltiples combinaciones, convirtiéndolo en un básico que todas deberían tener en su fondo de armario. Perfecto para el día a día, para el fin de semana o para una cena más elegante... ¿cómo lo combinarías tú?