Nieves Álvarez solo necesita un vestido de satén y una chaqueta estilo militar para una fiesta de verano

MADRID, 23 Jun. (CHANCE) -

Nieves Álvarez lo ha vuelto a ser. A ella el basta con una invitación y un 'dress code' para saber perfectamente qué estilismo lucir ¿La última vez que lo ha demostrado? Su amigo Juan Avellaneda le invitaba a una fiesta de tarde-noche y ella se enfundaba en un Saint Laurent blanco couture impresionante que la convertía en la protagonista indiscutible de la celebración.

NIEVES ÁLVAREZ Y EL ARTE DE COMBINAR PIEZAS ATEMPORALES PARA UNA FIESTA DE VERANO

Confeccionado en seda, el vestido presenta una caída limpia, fluida, con un escote relajado que favorecía la silueta de la modelo: perfecto para cualquier fiesta en verano por su carácter refinado y... ¿se puede combinar fácilmente? La respuesta es sí. Álvarez lo completó con una americana que elevaba todavía más su look.

Estilo militar, la blazer de The Extreme Collection destaca por una artesanía impecable que redefine la elegancia con un toque de audacia. Con un patrón de levita y un corte distintivo, la americana creaba una silueta estilizaba y dinámica gracias a su cuello mao con apliques de satén, ojales en tejido de contraste y botonadura metálica.

VESTIDO DE SATÉN Y UNA AMERICANA ESTILO MILITAR: LAS DOS PIEZAS IMPRESCINDIBLES DE NIEVES ÁLVAREZ PARA LUCIR SU LOOK MÁS ELEGANTE

Una combinación perfecta que no requiere de muchos quebraderos de cabeza. Tener piezas en el armario a las que se le puede sacar partido fácilmente es la clave de un buen look para cualquier ocasión: ahora ya sabemos que no puede faltar una blazer de estas características ni un vestido monocromático en seda para esta temporada del año.

El 'beauty look' de la modelo acompañaba perfectamente el estilismo, ya que optó por melena ligeramente peinada con ondas, raya al medio, luciendo cara despejada con gafas de sol XXL para combatir los últimos rayos de sol y aportar a su look un toque más chic. Sí, Nieves Álvarez ha vuelto a demostrar que la elegancia reside también en pequeñas cosas como saber elegir prendas duraderas, atemporales y refinadas que pueden salvar una cita imprevista en cualquier época del año.