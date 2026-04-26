MADRID, 26 Abr. (CHANCE) -

Imagínate vestir esta primavera prendas que unan dos universos aparentemente opuestos, pero profundamente complementarios: desde el campo británico hasta los paisajes exuberantes de Río de Janeiro. Una fantasía que nos hace viajar a una época colorida, frágil y hasta melancólica... pero llena de vida, eso sí.

Pensada para los meses más cálidos, la colección de Barbour x FARM Rio nos invita a ese diálogo creativo donde se encuentran la energía vibrante y femenina de FARM Rio y la funcionalidad de Barbour: la propuesta reinterpreta siluetas características a través de tejidos ligeros, acolchados y resistentes a la lluvia, adaptados a un clima cambiante como el que estamos viviendo en la actualidad.

Los estampados y bordados introducen una dimensión visual rica y optimista, inspirada tanto en la flora del campo británico como en la identidad tropical brasileña, consiguiendo un resultado que abarca prendas de vestir, exteriores, accesorios y calzado donde los códigos de ambas marcas conviven de forma natural.

Vestidos fluidos, con estampados florales y una paleta de colores que nos invita a descubrir una primavera llena de contrastes: rosas, naranjas, amarillos y azules marino que potencian lo mejor de cada uno… pensados para vestirse, pero también para sentirlos y hacerlos nuestros.

Prendas versátiles como parkas largas y cortas para combinar con cualquier vaquero que tengamos en nuestro armario, faldas voluminosas e incluso hasta con shorts. Así como chaquetas más estructuradas con bolsillos frontales plastrón y cierre vertical con ganchos.

Y también accesorios con carácter que completan un armario pensado para disfrutar del aire libre y del estilo: sombreros llamativos, pañuelos sedosos para el cuello, o botas de agua que te invitan a saltar encima de los charcos… pero sin duda, las dos piezas más icónicas -y que más nos han gustado- de esta colección son la parka en tono rosa bebé y la chaqueta acolchada de entretiempo. Dos fantasías que no sabíamos que las necesitábamos hasta que las hemos visto.

La parka larga presenta una silueta muy fluida, manga abullonada, cuello camisero XXL estilo romántico y cinturón. Por otro lado, la chaqueta de entretiempo llama la atención por su tejido acolchado con estampado floral bajo un fondo crudo y una sobrecapa en los hombros que le aporta un toque sofisticado. Dos prendas que definen a la perfección el lema de la colección: dos paisajes y una misma forma de vivir la naturaleza.