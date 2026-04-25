Sara Carbonero: del apoyo recibido al gesto de ternura de Jota Cabrera con sus hijos en la misa por su madre

MADRID, 25 Abr. (CHANCE) -

Sara Carbonero, profundamente emocionada tras la misa funeral en honor a su madre en Corral de Almaguer, ha encontrado consuelo en el abrazo de los suyos. Arropada por su familia, por su novio y por sus dos hijos, la periodista ha vivido uno de los días más duros de su vida, pero también uno de las más cargadas de cariño y apoyo. La ceremonia religiosa, sencilla pero muy sentida, se ha convertido en un último adiós en el que el amor familiar se impone al dolor.

A la salida del templo, la imagen que han dejado es la de una familia unida en torno a Sara y, muy especialmente, en torno a los pequeños. Jota Cabrera se ha mostrado en todo momento pendiente de los hijos de la periodista e Iker Casillas, ejerciendo un papel discreto pero absolutamente entregado. Se agacha en cuclillas para ponerse a su altura, hablarles con calma y tratar de reconfortarles, demostrando una sensibilidad y una implicación que no pasan desapercibidas.

Mientras Sara intenta mantener la entereza, son sus gestos con los niños, las caricias, los abrazos y las miradas cómplices los que hablan por ella. Junto a su pareja, que se esfuerza en todo momento por que los pequeños se sientan protegidos en un día tan duro, se dibuja una estampa que desprende una clara sensación de unidad y refugio familiar. A ese apoyo se suma también su gran amiga Isabel Jiménez, muy presente y pendiente de Sara, convirtiéndose en un sostén imprescindible en estas horas tan difíciles.

La familia de ella también se ha mostrado muy cercana con Jota, integrándole por completo en este momento tan íntimo. Los saludos, las conversaciones y la naturalidad con la que todos interactúan refuerzan la idea de que él forma ya parte del círculo más cercano de la periodista.