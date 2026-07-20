MADRID, 20 Jul. (CHANCE) -

La Reina Letizia consiguió acaparar el foco mediático con su apuesta estilística en la final del Mundial en el New York New Jersey Stadium con un look todo al rojo: desde su icónico vestido de Adolfo Domínguez hasta su cartera de mano, todo en la misma línea cromática. Sin embargo, si hubo algo que destacó por encima de todo fueron las joyas elegidas para celebrar la victoria de la selección.

LA REINA LETIZIA APUESTA POR UNOS PENDIENTES QUE ESTILIZAN EL ROSTRO: DESCUBRIMOS LA FIRMA Y SU PRECIO

Los pendientes fueron el broche perfecto para un estilismo concebido como un homenaje a la selección española. La Reina Letizia se dejaba ver con el modelo 'I am red' de la firma Gold & Roses: unos pendientes de oro rosa de 18 kts, diamantes y rubíes, disponibles en su web por 2.180 Eur. Lejos de optar por una joya de gran tamaño o especialmente llamativa, eligió un diseño elegante y minimalista.

Gold & Roses

Una elección perfecta: unos pendientes colgantes con una fina barra de diamantes rematada y rubíes. Un toque sutil, pero muy efectivo, que reforzaba el protagonismo del vestido sin restarle un ápice de sofisticación.

EL DETALLE MÁS FAVORECEDOR DEL LOOK DE LA REINA LETIZIA EN LA FINAL DE ESPAÑA - ARGETINA

El detalle cobra aún más fuerza por su simbolismo. El intenso tono rojo de la joya se integraba a la perfección con el vestido, creando un efecto monocromático muy cuidado que evocaba los colores de 'La Roja'. En una cita con tanta carga emocional, cada elección de su estilismo parecía responder a un mismo mensaje: mostrar su apoyo al equipo nacional también a través de la moda.

Con este tipo de accesorios, la Reina Letizia vuelve a demostrar que su joyero nunca es fruto de la casualidad. Acostumbrada a utilizar las joyas como una forma de comunicar -ya sea recuperando piezas con historia o escogiendo diseños con un significado especial-, en esta ocasión apostó por unos pendientes discretos, pero perfectamente alineados con el espíritu de la jornada. Un pequeño detalle que terminó de convertir su look en toda una declaración de intenciones.

No es la primera vez que la monarca luce joyas de esta firma, su modelo favorito es el Doble Daga, elaborado en oro blanco y diamantes o los Luzia 2 Stars... elecciones que convierten sus looks en lienzos preparados para cualquier ocasión, como la que vivimos ayer desde Nueva York.