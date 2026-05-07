Selena Gómez confirma el regreso del glamour atemporal con un vestido joya de Carolina Herrera

MADRID, 7 May. (CHANCE) -

Con una imagen impoluta, Selena Gómez se dejaba ver este miércoles apoyando a su compañero de reparto de 'Only Murders in the Building', Martin Short, en el estreno de su nuevo documental de Netflix, 'Marty, Life is Short', en el Egyptian Theatre de Hollywood. La artista se decantó por un vestido en negro de Carolina Herrera demostrando que en lo sencillo está lo elegante.

SELENA GÓMEZ APUESTA POR UN VESTIDO DE ELEGANCIA SOBRIA CON MANGAS ESTRUCTURADAS LIGERAMENTE ABULLONADAS

Su aparición ante las cámaras se produce en uno de los momentos más especiales de su carrera profesional cuando se habla de una posible colaboración entre Gómez y Becky G. Aunque ninguna de las dos ha confirmado oficialmente un lanzamiento musical, ya se han viralizado imágenes donde se las ve juntas grabando un videoclip para un tema que podría llamarse 'EPA'.

El estilismo por el que apostó la joven en el estreno del documental de su compañero se caracteriza por una elegancia sobria y sofisticada gracias a una silueta limpia que destaca por su refinamiento clásico. De largo midi, con escote recto y mangas estructuradas ligeramente abullonadas, se trata de una pieza que aporta un equilibrio entre modernidad y feminidad, ajustándose delicadamente al cuerpo y creando una imagen pulida y atemporal.

FIRMADO POR 'CAROLINA HERRERA', SELENA GÓMEZ REAPARECE CON UN VESTIDO DE UNA SOFISTICACIÓN CLÁSICA REINTERPRETADA

El vestido está completamente adornado con pequeñas aplicaciones brillantes en relieve que añaden textura y un sutil efecto luminoso sin perder la esencia minimalista del look. Como complementos, lució pendientes discretos y stilettos negros de acabado brillante -acorde con el look- con pulsera al tobillo. Firmado por Carolina Herrera, el vestido refleja el sello característico de la casa: sofisticación clásica reinterpretada con detalles contemporáneos.

En cuanto al 'beauty look', Selena aparecía con un peinado recogido con raya pulida hacia atrás potenciando la arquitectura del escote y dejando todo el protagonismo a la pieza principal. El maquillaje en tonos neutros y labios rojos suaves aportaban ese toque final de glamour refinado, logrando un estilismo impecable para un estreno de altura como este.