El significado oculto del 'look' de Timothée Chalamet tras la polémica por la que podría haber perdido su Oscar - MEDIAPUNCH / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 16 Mar. (CHANCE) -

Timothée Chalamet era uno de los rostros más esperados en esta 98ª edición de los Premios Oscar 2026 tras sus polémicas declaraciones sobre la ópera y el ballet, y lo cierto es que su nombre ha sonado con fuerza a lo largo de la noche. Primero, por su estilismo angelical con el que ha querido lanzar un mensaje de... ¿pureza? y, por otro, por las bromas de las que ha sido objeto durante la gala... (que no le han hecho ninguna gracia).

Pureza, sobriedad y elegancia: Timothée tenía todo pensado para los Oscar

Timothée ha deslumbrado con un estilismo monocromático en tono marfil que se aleja del clásico esmoquin negro de alfombra roja. Un traje en el que la pieza principal es la americana de doble botonadura de líneas limpias y hombros estructurados, que aporta elegancia a su silueta. Ligeramente entallada, la chaqueta refuerza la sofisticación del look con sus amplias solapas en pico y una botonadura que subraya el carácter sartorial del conjunto.

El actor lleva camisa en el mismo tono marfil combinada con una corbata delgada a juego, creando un efecto uniforme y pulido que destaca por su minimalismo. Esta elección cromática aporta una sensación de frescura y modernidad, además de resaltar la textura y confección del traje. Un pequeño broche plateado en el bolsillo de la chaqueta introduce un sutil punto de brillo que rompe la monocromía sin restar elegancia.

El estilismo se completa con pantalones de corte recto y caída relajada, que aportan un aire actual y, en lugar de los tradicionales zapatos de charol, el actor ha optado por un calzado blanco de estilo contemporáneo, con suela gruesa, que añade un matiz informal y vanguardista.

El mensaje oculto tras la elección del color marfil

Seguramente el intérprete ha utilizado este color para proyectar una imagen de elegancia, serenidad y luminosidad. Lejos del ruido en el que ha estado en el que ha estado inmerso en los últimos días, ha aprovechado la red carpet para expresar una sensación de pureza estética con un tono que transmite calma.

El marfil sugiere seguridad y no nos extraña que el actor haya querido lanzar un mensaje de disculpa tras sus escandalosas -y desafortunadas- declaraciones sobre la ópera y el ballet que tanto revuelo han provocado. En un contexto donde la mayoría de los asistentes opta por el negro en este tipo de galas, elegir un tono claro implica una voluntad de destacar con sutileza. Timothée era consciente de ello y ha apostado por la sofisticación silenciosa más que por la extravagancia.

Timothée Chalamet, objeto de bromas durante los Oscar 2026

Conan O'Brien, encargado de presentar la gala, hizo referencia a la polémica del actor en su discurso de presentación que muchos han calificado de inoportuno a través de las redes sociales. Contextualizando la delicada situación entre Estados Unidos e Israel con Irán, el presentador aseguró que alrededor del recinto había un dispositivo de seguridad "ante los posibles ataques de la comunidad de la ópera y el ballet".