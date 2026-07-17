Sydney Sweeney impacta con un nuevo conjunto de su propia marca de lencería

MADRID, 17 Jul. (CHANCE) -

Dispuesta a revolucionar las redes sociales con cada publicación, Sydney Sweeney ha vuelto a dar que hablar entre sus seguidores tras colgar un carrusel de imágenes en las que muestra el nuevo conjunto deportivo de su marca de lencería, Syrn. Un dos piezas que no solo invita a hacer ejercicio, también a estar relajada en casa, como la actriz ha reflejado en sus redes sociales.

LA APUESTA MÁS CASUAL DE SYDNEY SWEENEY QUE ELEVA EL ESTILO ATHLEISURE

En un delicado tono verde menta, el 'dos piezas' se compone por un bralette con escote redondo con tirantes anchos y ribetes blancos que resaltan su diseño, que está confeccionado en algodón de fibra extralarga mezclado con modal para una sensación suave y lisa, y un short deportivo de tiro alto confeccionado en el mismo color.

El diseño es liso y minimalista, aporta una estética moderna y lo mejor de todo es que brinda una sujeción excelente durante las actividades deportivas. Además, presenta detalles sofisticados, como un pequeño lazo decorativo en el centro del escote que añade un guiño sutil y femenino.

SYDNEY SWEENEY PRESENA UN LOOK PENSADO PARA EL DÍA A DÍA

Sobre el short, la modelo lleva uno bóxers unisex a modo de pantalón de pijama holgado de rayas rosas, con la pretina del conjunto deportivo visible por encima, lo que genera aún más un estilo relajado e informal.

En conjunto, el atuendo que nos presenta la modelo transmite una mezcla de funcionalidad y estilo casual, creando una apariencia fresca y relajada mientras que las líneas sencillas y el ajuste de las prendas deportivas enfatizan un diseño limpio. Una apuesta deportiva que refleja a la perfección lo que ahora conocemos como estilo athleisure.