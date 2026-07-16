Gabriela Guillén da la última hora sobre el estado de Bertín Osborne: "Se ahoga, lleva una racha..."

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

Preocupación en torno al estado de salud de Bertín Osborne, que dos semanas después de su 'accidentada' vuelta a los escenarios en la fiesta de aniversario del Bingo Las Vegas en Madrid tras la fuerte neumonía que le obligó a cancelar todos sus compromisos el pasado mayo, en la que desafinó en varios momentos y cantó con evidentes dificultades vocales, ha tenido que suspender su próximo concierto previsto para este viernes en las fiestas de la Virgen del Carmen del madrileño barrio de Chamberí por motivos de salud.

Poco después de confirmarse la noticia, y buscando tranquilizar a sus seguidores, el artista rompía su silencio en un audio enviado a su representante, Susana Uribarri, que esta revelaba en 'Y ahora Sonsoles'. "No he recaído de la neumonía pero no estoy bien, todavía tengo secuelas y no puedo cantar. Todavía me falta el aire y tengo demasiadas flemas. La saturación de oxígeno no es buena" ha explicado, revelando que todavía tiene que someterse a varias pruebas que le ha mandado el médico porque, como reconoce, no está preparado ni "en condiciones" para subirse a un escenario al nivel que su público se merece y en su última actuación "fue un sufrimiento porque no podía cantar".

Y ahora es Gabriela Guillén la que, tras desmentir muy molesta los rumores de reconciliación con Bertín dejando claro que su buena relación se debe solo al hijo que tienen en común, David (2), ha dado la última hora sobre el estado del artista.

"Sigue malo, se ahoga y bueno, pues es cuestión de que se cuide y que siga las indicaciones de los médicos. Vaya mala suerte, porque vamos, él lleva una racha que le está afectando bastante" ha expresado, confirmando que sus problemas respiratorios se deben a una secuela que arrastra desde que contrajo el Covid.

"Le afecta porque además es justo en verano y ha tenido que cancelar alguno de sus conciertos. Me ha dicho que era este viernes, estaba bastante afectado, que no podía ni hablar" ha reconocido, revelando que "le cuesta hablar, se ahoga, entonces obviamente no va a poder cantar así de esa manera" aunque la intención de Bertín es volver en cuanto pueda a los escenarios porque "le encanta, le gusta mucho lo que hace y espero que se recupere pronto para poder retomarlo".

Respecto a su relación con el cantante, Gabriela ha dejado claro que "contenta estoy por mi hijo, que tenga una relación, que tengamos, pues, llevemos la fiesta en paz que no es poco y ya está. No hay más que de ahí. No saquéis más conclusiones que donde no las hay", reiterándose en su rotundo desmentido a los rumores de que podrían haber intimado de nuevo en los últimos meses.

En cuanto a ella, después del varapalo que sufrió al ser traicionada y estafada por su socia, que desapareció dejándole sin negocio y con una deuda de 60.000 euros mientras estaba en 'Supervivientes', la paraguaya ha confesado que "estoy tranquila, formándome y haciendo cositas de trabajo y preparándome para mi nuevo proyecto después del verano. Me voy a seguir dedicando a lo mismo, entonces estoy apostando por cosas nuevas y bueno, ya os enteraréis porque esto es poco a poco".

"No es fácil porque después de todo lo que me ha pasado pues la verdad que tengo bastante dolor porque me han traicionado y de parte de una persona que realmente confiaba, quería mucho y he sentido la puñalada en la espalda mientras que no estaba. Así que recuperarme de eso y además económicamente, pues también es un fastidio porque son muchas cuentas que pagar y yo sola. Así que nada, pues recuperándome, reponiéndome, pero también sin parar, haciendo cursos, intentando trabajar en el proyecto" ha zanjado.