Ya sabemos de dónde son las alpargatas más cómodas y versátiles de la Reina Letizia

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

Si hay algo que caracteriza la mayoría de los looks de la Reina Letizia en la temporada estival es la colección de alpargatas que tiene: más altas, bajas, de diferente color, de doble suela, de cuña, con cierre mediante lazada o pulsera tobillera... Las tiene en todos los modelos disponibles y cada vez las saca del zapatero antes.

Este martes, los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, se dejaban ver en una reunión con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona, integrado por una veintena de jóvenes de perfiles diversos, y allí la monarca demostraba que la mayor comodidad la consigue gracias a este tipo de calzado que no solo estiliza, también aporta un toque mediterráneo al look.

LA COLECCIÓN DE ALPARGATAS DE LA REINA LETIZIA CON LAS QUE ELEVA SUS LOOKS VERANIEGOS

Para la ocasión, la Reina Letizia sacaba de su fondo de armario uno de sus vestidos favoritos de Hugo Boss: camisero en color crudo con estampado floral que le vimos el año pasado en la inauguración de la Feria del Libro de Madrid y que lució por primera vez en 2022 en el Palacio de la Zarzuela. Un diseño fresco y veraniego que, cómo no, combinó con unas alpargatas oscuras.

A lo largo de los años se ha hablado de la colección de alpargatas que tiene la Reina Letizia en su zapatero, y de todos es sabido que confía en marcas como Mint & Rose, Macarena Shoes, Gaimo o Castañer y, precisamente, las que lució el martes podrían ser de esta última firma.

LAS ALPARGATAS DE LA REINA LETIZIA SON MARCA ESPAÑOLA Y ES UN BÁSICO PARA EL VERANO

Aunque no ha dejado de lado de apostar por este tipo de calzado veraniego, sí que ha rebajado la altura de la cuña debido al problema que sufre en los pies. El modelo Carina de Castañer es idéntico al que la monarca llevaba en la reunión con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona y es el bestseller de la marca.

Elaborada artesanalmente en España con algodón de primera calidad y lazada al tobillo, cuenta con un altura de 7cm, y es un modelo al que han sucumbido también rostros de la realiza como Kate Middleton, Meghan Markle, Marie-Chantal de Grecia o Sofía de Suecia. Y no debe extrañar a nadie, ya que son cómodas, ligeras, frescas y combinan perfectamente con cualquier vestido o falda en la temporada estival, elevando el look y creando ese efecto de piernas infinitas gracias a su lazada.

Castañer

Actualmente este modelo se encuentra rebajado en la página oficial de Castañer por 92 Eur y es una opción perfecta si lo que buscas para estos meses es un calzado que te puedas poner tanto para el día a día como para una ocasión especial en la que apuestes por un conjunto o vestido más arreglado.