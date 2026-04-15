Don Juan Carlos se reencuentra con amigos en su primera visita a Sanxenxo este año

MADRID, 15 Abr. (CHANCE) -

En sus primeras horas en Sanxenxo en la que es su primera visita a Galicia este año debido al estallido de la guerra en Oriente Próximo, el rey Juan Carlos ya se ha reencontrado con algunos de sus amigos más cercanos con los que tenía muchas ganas de celebrar. Hay que recordar que hace tan solo unos días el Emérito recibía en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, 'Reconciliación' por lo que probablemente esta reunión haya servido también como celebración.

En esta ocasión don Juan Carlos abandonaba la casa de su amigo Pedro Campos para acudir a uno de sus restaurantes preferidos de la zona, Marisquería D'Berto, para reunirse con algunos de sus amigos con los que disfrutó de una agradable velada antes del comienzo este fin de semana de la Liga Nacional de la clase 6 metros en el Real Club Náutico. Especialmente relajado y sonriente, el Emérito abandonaba las instalaciones del restaurante con ayuda de su personal de seguridad que le acompañó hasta el coche que le iba a llevar de regreso a casa.

Con muchas ganas de fijar su residencia definitiva en nuestro país, don Juan Carlos ha dejado claro en repetidas ocasiones que en la actualidad mantiene una relación excelente con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, con las que comparte su tiempo siempre que tiene ocasión. Tras su última visita a Sevilla, en la que contó con la compañía de la infanta Elena y sus nietos, Victoria Federica y Froilán, el Monarca volvía a verse con sus hijas en su paso por París. Por su parte, los reyes Felipe y Letizia siguen manteniéndose al margen de cada una de las visitas de don Juan Carlos a España siguiendo con normalidad sus respectivas agendas institucionales y sin ningún encuentro programado de manera oficial para el futuro.