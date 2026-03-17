Felipe VI y Letizia reciben en Zarzuela al equipo paralímpico español tras su éxito en Milano Cortina 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Mar. (CHANCE) -

Los Reyes han presidido este martes en el Palacio de la Zarzuela una audiencia al equipo paralímpico español que ha competido en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, una edición histórica en la que España ha logrado su mejor resultado desde 2014.

Entre los deportistas, ha destacado la presencia de la esquiadora madrileña Audrey Pascual, gran protagonista de la cita tras conseguir cuatro medallas en su debut paralímpico: dos oros, una plata y un bronce.

Don Felipe y doña Letizia han felicitado personalmente a los integrantes de la delegación, compuesta por ocho deportistas que han competido en esquí alpino, snowboard, esquí de fondo y biatlón, así como al cuerpo técnico y a los responsables del Comité Paralímpico Español. Durante el encuentro, los Reyes se han interesado por la experiencia en Milano Cortina, las condiciones de la competición y el camino deportivo y personal que ha llevado a estos atletas hasta el máximo escenario del deporte paralímpico de invierno.

La audiencia ha servido también para subrayar el impacto que tiene su éxito más allá de las medallas: el impulso al deporte inclusivo, la visibilidad de las personas con discapacidad y el mensaje de superación que trasladan a la sociedad.

En el plano más estilístico, la Reina Letizia ha elegido de nuevo su ya famoso vestido de tweed de corte clásico y tonos neutros, una pieza que ha rescatado en varias ocasiones y cuya firma sigue sin hacerse pública, y que muchos han interpretado como un guiño al estilo Chanel. Combinado con zapatos discretos y accesorios mínimos, el look mantiene un tono sobrio e institucional que encaja con el carácter de la audiencia y deja el protagonismo en manos del equipo paralímpico y de los logros alcanzados en Milano Cortina 2026.