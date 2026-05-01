MADRID, 1 May. (CHANCE) -

La infanta Elena ha reaparecido en Las Ventas como presidenta de un acto taurino muy especial. La hermana del rey Felipe VI ha acudido a la plaza madrileña para presidir la presentación institucional de la muestra dedicada a Luis de Lezama, una cita que ha reunido a numerosas personalidades del mundo taurino, social y cultural. A su llegada, doña Elena se ha mostrado muy cercana: ha saludado con una sonrisa a Curro Vázquez y ha recibido un ramo de flores de manos de un par de niñas, un gesto que ella ha agradecido con especial cariño.

La presentación ha tenido lugar en la sala 'Antoñete' de la plaza de toros de Las Ventas, donde la infanta ha recorrido detenidamente la exposición. Durante el recorrido, ha prestado mucha atención a cada detalle de la muestra y ha recibido también un obsequio por parte de una mujer, aparentemente relacionado con el rey Juan Carlos, según se deducía de la conversación que han mantenido, detalle que doña Elena ha aceptado con afecto. En el evento se han podido ver rostros como Juan Mora, Miguel Martín, Teresa Astolfi González-Moguena, Rafael G. Garrido, Víctor Zabala, Luis Fernández o Jon Urrutia, entre otros, así como el torero 'El Fundi'.

En el posado oficial, la infanta Elena ha compartido protagonismo con José Ribagorda y su esposa, Loles Silva, además del exalcalde Álvarez del Manzano y varias figuras vinculadas al mundo del toro y de la comunicación. Uno de los momentos más comentados de la jornada se ha producido durante el discurso de Ribagorda: al agradecer "a su alteza la infanta Elena por su apoyo a la tauromaquia", la hermana del rey ha reaccionado con un gesto tímido y algo nervioso, evidenciando cierta vergüenza al ser mencionada en público.

Algo similar le ha ocurrido a Curro Vázquez cuando el periodista ha destacado su presencia con un elogio tan rotundo como "es un honor contar con una figura ilustre como Curro Vázquez". El diestro se ha dejado ver algo desubicado al escucharse ensalzado de ese modo. Mientras tanto, el resto de invitados han posado en el photocall durante la presentación institucional de la muestra en honor a Luis de Lezama.

Al término del acto, la infanta doña Elena ha abandonado Las Ventas manteniendo la discreción que la caracteriza. No ha desvelado cuándo será la próxima visita del rey Juan Carlos a España ni ha querido pronunciarse sobre si su hijo, Felipe Juan Froilán, está contento con su reciente estancia en el país. Del mismo modo, ha guardado silencio en lo relativo a su hija, Victoria Federica, esquivando cualquier cuestión sobre la vida actual de los jóvenes y centrando su presencia en el objetivo del día: respaldar con su asistencia esta muestra taurina dedicada a Luis de Lezama.