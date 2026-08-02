La reina Letizia clausura el Atlántida Mallorca Film Fest, su primera cita oficial del verano en Palma

MADRID, 2 Ago. (CHANCE) -

Doña Letizia ha vuelto a su cita favorita del verano en Mallorca, la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, en este caso en su 16ª edición en la que los protagonistas han sido los miembros de la película 'El ser querido', el último proyecto de Rodrigo Sorogoyen. Una cita protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, que ya se llevó una gran ovación tras su proyección en el pasado Festival de Cine de Cannes.

La reina ha causado sensación una vez más con el estilismo escogido para esta ocasión con un vestido rojo asimétrico de corte griego con cremallera lateral y drapeado a la cadera, que ha combinado con unas originales sandalias de tacón bajo con estribo en el empeine y color nude. Como complementos, doña Letizia ha escogido un clutch dorado y unos originales pendientes en forma de hoja.

La reina ha disfrutado de esta velada cinematográfica rodeada del equipo del largometraje. Además de Sorogoyen y sus protagonistas junto con la guionista Isabel Peña, Raúl Arévalo y Melina Matthews , se han dado cita en La Misericòrdia donde se ha proyectado el filme, Carlos Bardem y su pareja, Cecilia Gessa; Mónica Bardem; Miguel Bernardeau o Gael García Bernal, entre otros intérpretes, invitados al cierre del AMFF.