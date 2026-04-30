MADRID, 30 Abr. (CHANCE) -

Convertida una vez más en la mejor representante de la Corona en el extranjero, la Reina Sofía ha viajado este miércoles a Londres para asistir a la inauguración, en la emblemática National Gallery, de la exposición "Zurbarán", primera gran muestra monográfica dedicada a Francisco de Zurbarán en el Reino Unido, que reúne 50 obras del pintor extremeño considerado uno de los grandes referentes de la pintura española del siglo XVII.

Una cita muy especial que reafirma su amor por el arte y su compromiso con la cultura, en la que la madre del Rey Felipe VI ha brillado con luz propia por el estilismo escogido para la ocasión, protagonizado por un impresionante conjunto de pendientes, collar y pulsera de diamantes que nunca había lucido hasta el momento y que han elevado su look, compuesto por un dos piezas en color crema de corte clásico, con pantalón recto y blazer con pedrería metalizada en las mangas; además, a su llegada al museo se cubrió con un maxi echarpe en el mismo tono, logrando un efecto envolvente de lo más favorecedor.

Esta aparición de la Emérita ha tenido lugar el día en el que la Infanta Sofía cumple 19 años, aunque no es la única de sus nietos que se ha convertido en noticia, ya que mientras en la revista ¡Hola! revelan que Miguel Urdangarín ha dejado el Palacio de La Zarzuela -donde residía desde hace un tiempo con su abuela- para mudarse a un apartamento de alquiler en el centro de Madrid con su novia, Olympia Beracasa, Semana lleva a su portada unas imágenes de Froilán de Marichalar de lo más cómplice y cariñoso con una misteriosa joven por las calles de la capital.

De Londres, la Reina Sofía viajará a Estocolmo, donde este jueves 30 de abril asistirá a la cena de gala con motivo del 80 cumpleaños del Rey Carlos Gustavo de Suecia. Una celebración en el Palacio Real en la que coincidirá con otros royals europeos como la Reina Beatriz de los Países Bajos, los Reyes Harald y Sonia de Noruega, los Reyes Federico y Mary de Dinamarca, o los Monarcas Felipe y Matilde de Bélgica. Una cumbre histórica a la que no acudirán los Reyes Felipe y Letizia, y en la que veremos a la Emérita vestida de gala y luciendo alguna de las impresionantes tiaras del joyero real.