Alejandra Rubio suelta la bomba en su primera entrevista: "Voy a ser madre otra vez"

Archivo - Alejandra Rubio anuncia su segundo embarazo en su primera entrevista en televisión. Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 Mar. (CHANCE) -

Después de la tempestad llega la calma y tras unas semanas de polémica en la que Carlo Costanzia y Laura Matamoros han sido los protagonistas, Alejandra Rubio ha dado la campanada en su primera entrevista a corazón abierto: "La familia crece y en Navidades seremos uno más". No ha sido precisamente una sorpresa la confirmación de la colaboradora que ha escogido el programa 'De viernes' y no el espacio en el que tiene su puesto de trabajo habitual, para dar 'el bombazo' que le va a cambiar la vida otra vez a ella y al hijo de Mar Flores.

El anuncio ha sido 'de película'. Inspirada en la inolvidable escena de 'Love Actually', Alejandra aparecía en el plató del programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta con unos carteles en los que se iba leyendo: 'Tengo una noticia que anunciar', 'que me hace muy feliz', 'estas Navidades seremos uno más', 'la familia crece', 'voy a ser madre otra vez'. En la inmensa pantalla detrás de ella aparecía el rostro de una Terelu Campos sonriente y emocionada, viendo cómo su hija confirmaba que va a convertirla en abuela por segunda vez.

"Tenía ganas de anunciarlo, pero cuando fuera el momento", ha dicho, argumentando que cuando se dio la noticia estaba de muy poco tiempo y los propios especialistas le aconsejaron no contarlo tan pronto. No tiene unos embarazos fáciles ni física ni anímicamente, como ha confesado y, entre los pocos detalles que ha desvelado al comienzo del programa, ha explicado que ya hay ciertos alimentos que han pasado a ser red flags.

Superado ya el primer trimestre, la nieta de María Teresa Campos ha desvelado que está de casi 15 semanas y que en breve conocerán el sexo del bebé que espera. Los abuelos están "muy contentos", los cuatro conocen la noticia y aunque para algunos ha sido inesperado y les ha parecido que es "pronto", todos han coincidido que este nuevo embarazo es una alegría.