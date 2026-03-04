Carlos Lozano desvela en qué se va a gastar el premio de 'GH DÚO'

Carlos Lozano celebrando su victoria en 'GH DÚO' con el maletín del premio en la mano ante la atenta mirada de Cristina Piaget - TELECINCO.ES

MADRID, 4 Mar. (CHANCE) -

Cumpliendo con los pronósticos que le señalaban desde hace semanas como claro favorito para hacerse con el maletín del premio, Carlos Lozano se ha convertido este martes en el flamante ganador de 'GH DÚO 4' tras una trepidante final en la que ha conseguido el apoyo masivo de la audiencia, imponiéndose con un 65,1% de los votos a la segunda finalista, Anita Williams (34,9%) tras la eliminación de Gloria González en la carrera por la victoria al inicio de la noche.

En una gala inolvidable en la que el presentador recibía un emotivo mensaje de su madre, Manoli -mostrándole su apoyo incondicional y su orgullo por el concurso que ha hecho siendo él en todo momento y defendiendo sus valores-, y otro del alcalde del pueblo en el que vive en la Sierra de Madrid desde 2022, El Berrueco, anunciando que va a proponerle en el próximo pleno municipal como hijo predilecto de la villa por promover los valores de la gente sencilla en el medio rural, emocionándose hasta las lágrimas, Carlos se despedía de la casa con una sorpresa inesperada: su hija Luna (21), que no ha dudado en regresar a España -ya que estudia Políticas en el extranjero- para estar a su lado en la gran final, y que ha hecho con él el trayecto en coche desde Tres Cantos hasta el plató de Mediaset.

Con la inseparable manta marrón que le ha acompañado los dos meses que ha durado la aventura, el presentador escuchaba de boca de Jorge Javier Vázquez que la audiencia le había convertido en ganador de la edición. Una noticia que, eufórico, celebraba abrazándose a su ex Mónica Hoyos y a su hija, antes de que dos de las compañeras con las que mejor se ha llevado en el concurso, Carmen Borrego y Belén Rodríguez, se sumasen a la celebración dando saltos mientras el resto consolaban a Anita por su 'derrota'.

"Me siento feliz. Estoy dolido por dentro, destrozado, sin fuerzas, he perdido dos tallas, pero ha merecido la pena. Se lo quiero dedicar a Cristina, a Belén, a Carmen, a los que he tenido en todo el concurso. Ha sido muy duro, he estado nominado del principio hasta el final, he ido a por todas y a por todos" ha expresado feliz tras recibir el maletín con los 50.000 euros del premio.

¿Qué va a hacer con este dinero? En declaraciones exclusivas a Mediaset Infinity nada más terminar la gala -en la que también ha tenido un pequeño 'rifirrafe' con Cristina Piaget cuando la modelo le ha recrininado que se había olvidado de ella al celebrar su victoria- Carlos ha tirado de sentido del humor para confesar que "primero voy a ver si hay pasta porqueesa casa estaba llena de ratones y puede que haya garbanzos, pero si hay pasta pues gastármela", dejando en el aire en qué.