Carlos Lozano, ganador de 'Gran Hermano Dúo' por delante de sus compañeras Anita y Gloria

Gloria González, Carlos Lozano y ANIta Williams en la final de 'Gran Hermano Dúo' - TELECINCO

MADRID, 4 Mar. (CHANCE) -

Tras semanas de convivencia, discusión y mucha tensión entre los concursantes de esta edición de 'Gran Hermano Dúo', Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González llegaban a la gran final del concurso con muchas ganas de hacerse con el gran premio y recibiendo el cariño del público que les ha acompañado durante todo el concurso.

Muy emocionados y sin poder contener las lágrimas, los tres finalistas se enfrentaban a su paso por la casa haciendo un repaso de algunos de los mejores momentos, pero también los más tensos que les han llevado a ganarse el favor del público hasta el final. Tras haber disfrutado de los primeros minutos de la gala, Gloria se quedaba como tercera finalista de esta edición dejándole la lucha definitiva a sus compañeros, Carlos y Anita. "Gracias a la audiencia, agradecida de haber llegado hasta aquí. Os llevaré siempre en mi corazón, muchas gracias" dejaba muy claro Gloria antes de abandonar la casa.

Por su parte, los finalistas regresaban a plató con una compañía muy especial, ya que Luna esperaba a su padre en el coche de vuelta a plató mientras que Candela hacía lo mismo con su amiga Anita. Ya en plató, los finalistas volvían a enfrentarse por sus discrepancias en el concurso demostrando que hasta el último momento han tenido posturas muy diferentes sobre la convivencia. Por su parte, Anita también se enteraba de la última noticia relacionada con su ex pareja, José Carlos Montoya y su nuevo amor al lado de Cristina Porta. "Si es verdad esta información, les deseo lo mejor. Yo para este 2026 estoy abierta al amor" sentenciaba Anita ante esta información.

Con una gran tensión más que palpable hasta el último momento, era Carlos Lozano el que se ganaba el favor del público con más de un 60% de los votos convirtiéndose en el vencedor de esta edición de 'GH Dúo' dejando a una de sus mayores rivales, Anita, en segundo lugar.