Danny Ocean emociona en Starlite Occident con un concierto dedicado a Venezuela tras los terremotos

MADRID, 5 Jul. (CHANCE) -

La música volvió a demostrar su capacidad para unir y emocionar en una de las noches más especiales de Starlite Occident. El festival marbellí, que desde hace diecisiete años mantiene un firme compromiso solidario a través de la Fundación Starlite impulsada por Sandra García-Sanjuán, se convirtió en el escenario de una llamada internacional de apoyo a las víctimas de los recientes terremotos que han sacudido Venezuela.

Los artistas venezolanos Danny Ocean y Elena Rose transformaron sus conciertos en un homenaje a su país y en un altavoz para visibilizar la emergencia humanitaria que atraviesa la nación sudamericana. Miles de asistentes se sumaron a este mensaje de solidaridad, demostrando que la música también puede convertirse en una herramienta para tender puentes y dar esperanza.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Danny Ocean interrumpió su actuación para dirigirse al público. Visiblemente emocionado, el cantante recordó la tragedia vivida en su país y quiso agradecer públicamente la ayuda internacional recibida, con una mención especial a España.

"Como sabrán, mi país hace una semana sufrió dos terremotos, dejando una catástrofe horrible. En estos momentos críticos han sido los propios ciudadanos de mi país, junto con equipos internacionales, muchos de ellos de España. Muchas gracias, España, por llevar a sus rescatistas", expresó el artista, provocando una gran ovación entre los asistentes.

También pidió un aplauso para todos los voluntarios y equipos de rescate que continúan trabajando sobre el terreno. "Este show va dedicado a todas esas víctimas, a los familiares y a mis hermanos venezolanos que se han unido a pesar de las adversidades para ayudar. No estamos solos, Venezuela, quiero que lo sepan. Y también la gente que está allá en Venezuela, quiero que sepan que no están solos, nos tenemos a nosotros", afirmó antes de invitar al público a cantar junto a él durante el resto del concierto.

Tras sus palabras, el artista ofreció un repertorio cargado de emoción en el que el público respondió coreando cada una de sus canciones, convirtiendo la actuación en un homenaje colectivo a todas las personas afectadas por la catástrofe.

La noche continuó con la actuación de Elena Rose, que volvió a conquistar al público de Starlite Occident con una puesta en escena marcada por la sensualidad, la cercanía y el talento que la han convertido en una de las artistas venezolanas con mayor proyección internacional.

Una velada que volvió a reflejar el espíritu solidario con el que nació Starlite Occident y que, una vez más, demostró que la cultura y la música pueden convertirse en una poderosa herramienta para dar visibilidad a quienes más lo necesitan.