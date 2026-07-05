Luján Argüelles reacciona por primera vez a la relación de su expareja, Carlos Sánchez, con Alexia Rivas

MADRID, 5 Jul. (CHANCE) -

Luján Argüelles atraviesa una etapa centrada en sus proyectos profesionales y en su vida personal, alejada de las polémicas y con un perfil mucho más discreto que en otras etapas de su carrera. La presentadora, que siempre ha tratado de mantener su esfera privada lejos del foco mediático, volvió a la actualidad después de que saliera a la luz la relación entre su expareja, Carlos Sánchez, y la periodista Alexia Rivas.

Aunque la noticia ha despertado una gran expectación, Luján ha querido afrontar la situación con absoluta naturalidad y sin entrar en valoraciones personales sobre la nueva pareja. Preguntada por los medios tras conocerse el romance, la presentadora ha dejado claro que solo desea lo mejor a quienes encuentran una nueva oportunidad en el amor. "Bueno, a ver, o sea, que la gente se enamore, que la gente tenga historias de amor, que viva ese sentimiento tan puro, tan mágico, tan grande, tan intenso, que es el amor, pues me parece una suerte", ha afirmado.

Con estas palabras, evita cualquier tipo de polémica y demuestra que afronta con serenidad esta nueva etapa en la vida sentimental de su expareja, apostando por un mensaje positivo y alejado de cualquier enfrentamiento. Una reacción que confirma el buen momento personal de la comunicadora, que ha optado por mantenerse al margen de la controversia y celebrar, simplemente, que quienes la rodean puedan encontrar la felicidad.