ENTREVISTA | Lisi Linder: “He sido madre a los 41, no es fácil, pero he cumplido un sueño”

MADRID, 3 Jul. (CHANCE) -

Se ha quitado una espinita y ha cumplido un sueño: grabar una serie en su Cádiz natal... quizás por eso, y por la etapa tan dulce que está saboreando tras convertirse en madre el pasado año, Lisi Linder puede decir abiertamente que está viviendo un momento de absoluta tranquilidad, aunque desea tener entre manos su próximo proyecto porque es precisamente en una sala de ensayos donde “es plenamente feliz”. La actriz protagoniza la ‘digital cover’ del verano de CHANCE y nos ha concedido una entrevista en exclusiva donde repasa su carrera profesional y nos abre las puertas a su intimidad.

@geraldineleloutre

El pasado 18 de junio se estrenó en Telecinco ‘Ella, maldita alma’, en la que ha participado con un papel muy distinto a los que con anterioridad ha llevado a cabo. “No había tenido la suerte de rodar en mi tierra”, nos confiesa. Unos meses que fueron especialmente determinantes en su vida porque al mes y medio de comenzar el rodaje se enteró de que estaba embarazada. Una feliz noticia que la productora ‘Plano a plano’ recibió con la misma ilusión que ella: “Fue decírselo y, más allá de que supusiera un problema, me dieron la enhorabuena y me dijeron que me iban a cuidar”, explica la actriz. Una suerte porque “no siempre es tan fácil y con ellos lo ha sido, son muy feministas y modernos, como tiene que ser”, asegura.

Lisi interpreta a Teresa, un personaje que le fascinó desde el principio porque “es una mujer lesbiana, independiente, que no está ligada a ningún hombre y es súper libre” a diferencia de los papeles que ha llevado a cabo anteriormente: “Mujeres villanas, interesadas o arpías”. Además, Teresa “también está embarazada” -justo en el momento que la propia actriz lo estaba también- y le gustó trabajar con esa “energía” que compartía con su personaje. “Es una guerrera que lucha contra los corruptos y contra las injusticias junto al cura Fermín”, comenta.

LISI LINDER Y LUNA FULGENCIO: UNA AMISTAD QUE DESATÓ SU INSTINTO MATERNAL

‘Ella, maldita alma’ es su último trabajo, pero la intérprete ha participado también en ‘La Promesa’, ‘VIS a VIS’, ‘Mar de Plástico’ o ‘Héroes de Barrio’. Series que le impulsaron su carrera profesional, pero también le aportaron en su ámbito más personal. Precisamente, en ‘Héroes de Barrio’ coincidió con Luna Fulgencio, la culpable de que se le disparase el instinto maternal: “Nos hicimos amigas, me dejaba audios preciosos y me conectó con unas ganas de ser madre que no quería ver porque pensaba que ser madre no era para mí”, confiesa. “He sido madre a los 41 años, que no es fácil, pero con valentía he cumplido un sueño y ahora estoy dedicándome a lo que amo, a mi profesión, sin renunciar a mi sueño de ser madre y tener una familia... Me siento súper llena”, nos comenta emocionada.

@geraldineleloutre

Y es que, Lisi reconoce que “en esta profesión siempre tenemos mucho miedo a ser madre, parar y que se te pare la carrera”, sin embargo, en su caso “el bebé vino con un pan debajo del brazo”. Es por eso por lo que si su vida fuera una serie elegiría ‘Yo siempre a veces’ -serie que recibió el Premio a Mejor Guion en el prestigio Festival de Cannes- porque “habla de la maternidad, del lado bonito y el lado crudo... y es que hoy en día todavía no está bien integrada en la sociedad”, explica.

LISI LINDER: “PRACTICO YOGA Y MEDITACIÓN, SON MIS GRANDES SALVAVIDAS”

Después de dar a luz en 2025, Lisi experimenta las emociones de los primeros meses siendo una familia junto a su pareja, Rubén Cano, pero no olvida su profesión: “Ahora que he estado este año me he dedicado a mi bebé, vuelvo de nuevo con mucha hambre” porque “soy feliz en una sala de ensayos, ya que eso significa que tengo trabajo”, asegura.

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A pesar de que ahora vive con auténtica devoción su profesión, no siempre fue así. Como en muchas otras vidas, en la suya también hubo un camino de dudas “sobre si mi camino iba a ser más periodista o estar detrás de a parte de los creativos porque yo estudié comunicación audiovisual”. Pese a ello, Lisi siempre tuvo la necesidad desde pequeña de “observar al ser humano, de imitar y de comunicar” y por eso al final “me veía estando en todos los proyectos de mis compañeros, interpretando todo lo que hacía, los cortos, todo”.

Pero... ¿cómo es la vida de la actriz cuando se apagan los focos y llega a la intimidad de su hogar? Lisi lo tuvo claro desde que se mudó a Madrid: “Vi que esta ciudad es muy exigente y esta profesión también, con todos los cambios emocionales que conlleva... por eso practico yoga, hago meditación y, para mí, son mis grandes salvavidas, para mí y para mi salud mental”, nos desvela.

LISI LINDER: “MI CARRERA HA SIDO MÁS DRAMA O THRILLER Y, POR LO QUE CONLLEVA, LLEGO A CASA CON ESTADOS DE ÁNIMOS MÁS INTENSOS”

Una mujer como ella, que lleva a las espaldas papeles que ha tenido que interpretar en género dramático, no le queda más remedio que “intentar hacer un poquito de ritual para volver a la calma y poder volver a mí” cuando llega a su casa después de rodar. “Por ahora mi carrera ha sido más drama o thriller que comedia y, por lo que conlleva, llego a casa con estados de ánimo más intensos y siempre lo intento soltar”, confiesa.

Un “ritual” que ya tiene introducido en sus rutinas en mitad de ese ajetreo diario de rodar, llegar a casa, reencontrarse con los suyos, consigo misma... pero que, sin embargo, no le vale cuando dice ‘adiós’ a un personaje al terminar un proyecto. Ahí habla de “duelo”, ya que como “hay una vinculación tan total con el personaje, realmente hay que hacer un duelo de él y del rodaje”.

LISI LINDER: “MI PATIO DE RECREO SIEMPRE HA SIDO LA PLAYA Y EL MAR”

Derrochando esa naturalidad que la convierte en una persona cercana, Lisi se muestra en redes sociales tal y como es: sin artificios ni filtros. Esa autenticidad le ha permitido construir una comunidad de seguidores que define como “bastante amable y bonita”, un espacio que le anima a seguir compartiendo aquello que cree que puede inspirar o motivar a los demás. Una forma de entender la vida que no es fruto de la casualidad, sino de la educación que recibió durante una infancia que recuerda como “muy bonita”, arropada por una familia “muy sana y unida en Cádiz”. Aunque hace años se instaló en Madrid para desarrollar su carrera, sigue profundamente conectada con sus raíces: “Mi patio de recreo siempre ha sido la playa y el mar, y eso no tiene precio”, asegura con la nostalgia de quien nunca deja atrás su hogar.

@geraldineleloutre

Esa naturalidad de la que hablamos la vemos también en su manera de pensar. La actriz se niega a “ser una esclava de las modas”, a pesar de que sí lo fue en su juventud: “En los 20 y 30 años he sido esclava de las modas, ahora soy más de diseñadores con los que comulgo y fondos de armario bueno”, confiesa.

EL SECRETO DE BELLEZA DE LISI LINDER QUE NADIE PODRÍA IMAGINAR

En esa misma línea se encuentra también con el mundo ‘beauty’. “El mejor moldeador de pelo y cuando mejor peinada me veo es cuando vengo con la sal de mar”, nos confiesa. Tanto es así que la actriz ha llegado a acudir a algún evento con el salitre todavía en su cabello “y me han dicho ‘tienes el pelo increíble, ¿quién te ha peinado hoy?’ y, no... simplemente me he dado un baño en el mar de Cádiz y no me he lavado el pelo y he cogido AVE”, nos desvela entre risas.

Actriz por vocación, madre, mujer y, por encima de todo, una persona que desprende autenticidad. Lisi Linder nos ha abierto las puertas de su universo más íntimo y ha terminado por conquistarnos con su cercanía y honestidad. Imparable, ha cumplido uno de sus mayores sueños al convertirse en madre y vive esa etapa con plenitud, sin dejar de mirar al futuro. Ahora solo le pide a la profesión “proyectos de calidad y personajes que supongan un reto” que le permitan seguir creciendo y completar una vida en la que parece haber encontrado, por fin, el equilibrio entre lo personal y lo profesional.