Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem, risas, confidencias y bailes en la victoria de La Roja en el Mundial

MADRID, 3 Jul. (CHANCE) -

Partido decisivo de la Selección Española frente a Austria este jueves 2 de julio en el que se jugaba el pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras un inicio en el que no ha brillado como se esperaba -teniendo en cuenta que somos los vigentes campeones de la Eurocopa- durante la fase de grupos y no ha enamorado a nadie con su juego. Un encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles que terminó con una victoria contundente por 3-0 del conjunto de Lamine Yamal Oyarzábal, Marcos Llorente, Pedri y compañía, y en el que, al margen del buen juego del equipo dirigido por Luis de la Fuente, ha estado protagonizado por la presencia de tres de nuestras celebrities más rutilantes en el palco vibrando con cada jugada de La Roja.

Y es que aprovechando su presencia en la ciudad estadounidense, Penélope Cruz y Javier Bardem no se han perdido esta cita única y lo han dado todo durante el partido junto a una Rosalía eufórica que ha demostrado que es la mayor fan de la Selección. Orgullosas de su país, tanto la actriz como la artista han disfrutado del espectáculo perfectamente equipadas: en el caso de la protagonista de 'Volver', con una camiseta roja con el escudo de España -que ha combinado con vaqueros oscuros, gorra gris y gafas de sol estilo 'cat eye'- y en el de la cantante de 'Motomami' con camiseta blanca de la Selección y bufanda roja que ha optado por lucir sobre la cabeza en lugar de en los hombros, dando un toque 'chic' a su outfit futbolero, completado por pantalones negros tipo capri y salones de taconazo en el mismo color.

Entre risas y confidencias, la pareja más famosa del cine español y la artista del momento -que precisamente este jueves ha dado un concierto de su 'Lux Tour' en Los Ángeles- no han dejado de animar a La Roja, aplaudiendo cada jugada, celebrando cada gol, saludando al estadio cuando la cámara les enfocaba, y levantándose a bailar eufóricos por la victoria y por el pase de España a octavos de final, donde se enfrentarán al Portugal de Cristiano Ronaldo.

Una cumbre vip en el SoFi Stadium a la que se ha sumado la futbolista Alexia Putellas, que ha inmortalizado este encuentro histórico con Rosalía y Penélope compartiendo una imagen histórica en redes sociales que ha desatado la locura de sus fans.

También otros rostros conocidos han presenciado de cerca el partido del combinado nacional, como los exfutbolistas Fernando Hierro, David Villa o Carles Puyol, y la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, acompañada por su marido Alex Gruszynski -con el que se casó en Valladolid el pasado 18 de octubre- como el actor, que ha seguido el encuentro desde Málaga, ha revelado a través de su cuenta de Instagram.