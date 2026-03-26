Rosalía cancela su último concierto en directo por motivos de salud: "Me siento fatal, no puedo"

MADRID, 26 Mar. (CHANCE) -

Arrasando con su 'Lux Tour' por Europa -que hasta ahora ha tenido paradas en Lyon, París y Zurich, y que aterrizará en el Movistar Arena de Madrid los próximos 30 de marzo, 1,3, y 4 de abril-, Rosalía ha sufrido un doloroso e inesperado revés durante su último concierto este miércoles en Milán.

Tras subirse al escenario del Assago Forum ante más de 15.000 personas para intentar dar una vez más lo mejor de sí misma, la artista catalana se llevaba las manos al vientre y, en un perfecto inglés y conteniendo las lágrimas a duras penas, explicaba que "estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando y voy a darlo todo, pero tendremos que parar si físicamente no puedo continuar".

Un presagio que se cumplía minutos después cuando, con gestos de dolor, anunciaba desolada la suspensión del concierto: "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal", se disculpaba con sus fans italianos, reconociendo que "he intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo".

"He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo" ha revelado antes de abandonar el escenario con la promesa de que volverá en mejores condiciones.