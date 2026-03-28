Yurena hace historia en Madrid con 'El concierto que nunca fue': "Me negaron mi lugar"

MADRID, 28 Mar. (CHANCE) -

La cantante Yurena reunía a sus fans en el madrileño Palacio de Vistalegre donde la noche de este viernes hizo un recorrido por toda su trayectoria artística desde sus inicios como Tamara y el fenómeno del 'Tamarismo' hasta su consolidación como estrella del pop e icono indiscutible como Yurena.

Un repaso en el que no estuvo sola, ya que contó con la colaboración de Vicky Larraz, con quien interpretó todo un himno, el 'No controles'. Por supuesto no se olvidó su hit principal y el que la lanzó al estrellato, 'No cambié', con una puesta en escena en la que contó con la participación del Coro Gay de Madrid, siendo éste uno de los momentos más conmovedores del show.

"Una noche de justicia porque hoy, después de toda una vida luchando, defendiéndose y levantándose una y otra vez, Yurena ocupa un espacio que siempre le perteneció, un homenaje irrepetible para devolverle un poquito de todo ese cariño que nos ha dado a lo largo de su carrera", decía en su presentación. Y añadía que ha sido "un camino que ha recorrido sin pedir perdón ni permiso, recordando una gran lección, la única persona en la que nunca, nunca debemos dejar de confiar es en una misma".