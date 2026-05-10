Aitana abre en Almería su 'Cuarto Azul World Tour' con Plex, in situ, 'orgulloso' de ella

MADRID, 10 May. (CHANCE) -

La cantante Aitana ha comenzado su gira internacional, el 'Cuarto Azul World Tour' que la llevará a cruzar el charco y visitar Estados Unidos y Latinoamérica, donde ya tiene todas las entradas vendidas en sus conciertos de Santiago de Chile y Buenos Aires previstos para el próximo mes de octubre. Pero este inicio de gira tuvo lugar el sábado 9 de mayo en Almería.

Con el estadio Antonio Peroles a reventar, Aitana hizo las delicias de los 18.000 asistentes que disfrutaron de las novedades del espectáculo, entre ellos, Plex, su pareja, que no podía faltar en esta primera noche de su vuelta al tajo que él mismo compartió en sus redes sociales con un mensaje que lo decía todo: "Estoy tan orgulloso de ti".

La artista lo dio todo sobre el escenario, y como suele ser habitual en cada una de sus puestas en escena, interactuó al máximo con su público, entregándose y hablando con sus miles de fans sobre sus propias experiencias en el amor, lanzando un mensaje que más de uno interpretó como que iba dirigido a su actual pareja: "Es normal que a veces estemos en ese punto de 'ay, no sé si merezco esto', pero está bien porque luego llega algo mejor".