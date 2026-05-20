MADRID, 20 May. (CHANCE) -

El cine español ha brillado más que nunca este martes en el Festival de Cannes con la presentación de la última película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad', que es una de las cintas que opta a la Palma de Oro en la prestigiosa muestra del cine francés. Como no podía ser de otra manera, el cineasta manchego ha estado acompañado en un día tan especial por el elenco de protagonistas al completo, y desde Bárbara Lennie a Aitana Sánchez-Gijón, pasando por Milena Smit, Nieves Álvarez o Vicky Luengo, las intérpretes han acaparado todos los flashes a su paso por la alfombra roja y han dejado el 'pabellón español' bien alto con su despliegue de elegancia y glamour siguiendo los pasos de las celebrities que han desfilado hasta el momento por La Croisette, como Demi Moore, Jane Fonda, Heidi Klum, Georgina Rodríguez, Carla Bruni o Sharon Stone entre otras.

En cuanto a ellos, Almodóvar ha apostado por un traje negro con americana cruzada y camisa amarillo chillón con corbata al tono, mientras que el protagonista masculino de su película, Leonardo Sbaraglia se ha decantado por un impecable esmoquin con pajarita negra. Quim Gutiérrez, por su parte, ha arriesgado y ganado al combinar su esmoquin con camisa y pajarita en azul celeste, a diferencia de Patrick Criado, que ha elegido un innovador traje negro con chaqueta tipo corta abierta, fajín satinado y camisa blanca con un original cuello mini, completando su elección con un broche en la solapa con perlas plateadas y un gran zafiro azul.

Aitana Sánchez-Gijón, radiante mientras continúan los rumores de romance con Maxi Iglesias tras haber sido sorprendidos disfrutando de una nueva cita para dos en Madrid, ha deslumbrado con un impresionante diseño rojo pasión de gasa con escote palabra de honor, cuerpo drapeado con apliques redondos al tono bordados, y falda midi de vuelo confeccionada por varias capas de tul semitrasparente. En cuanto a los complementos, la actriz ha lucido sandalias de vinilo con tiras transparentes al empeine, y unos pendientes largos de perlas planas, que destacaban especialmente gracias a su moño pulido con raya al medio.

Bárbara Lennie. La protagonista principal de 'Amarga Navidad', que también está en el punto de mira por su reciente separación de Diego Postigo tras una década de discreta relación, ha rivalizado en elegancia con su compañera con un estilismo sofisticado estilo 'Old Hollywood' protagonizado por un espectacular vestido que combinaba diferentes texturas: la parte de arriba, con cuello alto y salpicado de plumas blancas a la altura de la cintura, destaca por sus labrados bordados naturales de pedrería en negro y cristal, y la falda, plisada con efecto acordeón en rosa empolvado, también está rematada por plumas, dejando a la vista unos preciosos salones destalonados de taconazo en blanco con la puntera en negro.

Nieves Álvarez. A pesar de que en la película de Almodóvar, que supone su debut en la gran pantalla, solo hace un pequeño papel, la modelo ha acaparado todas las miradas con un impactante vestido negro de lentejuelas brillantes, de corte ceñido, escote halter infinito y aberturas laterales, que ha elevado con una impresionante gargantilla con piedras preciosas azules y moradas a juego con sus pendientes largos.

Victoria Luengo. Tras presentar este fin de semana en Cannes junto a Javier Bardem la última película de Rodrigo Sorogoyen, 'El ser querido', la actriz ha vuelto a pisar la alfombra roja del glamouroso festival de la mano de Pedro. Su elección, un diseño satinado en color blanco roto de inspiración lencera, con pronunciado escote con corte imperio y tirantes finísimos, que ha complementado con unos pendientes largos de brillantes, demostrando que menos es más con su look.

Milena Smit. Fiel a su estilo transgresor, la intérprete ha escogido un elegante y ceñido vestido largo en color negro con pequeñas aplicaciones brillantes, escote rígido tipo bustier en uve con detalle de pequeñas volantes alrededor del pecho, cinturón fino con hebilla metálica, y silueta recta, que ha combinado con un foulard extra largo ajustado a su cuello también en negro. Sus joyas, unos pendientes largos con piedras verdes y maxi anillo a juego.

Amaia Romero. La artista, que compagina a la perfección su carrera musical con su faceta de actriz, también se ha mantenido fiel a si misma con un vestido color oliva repleto de drapeados con escote corazón tipo bardot y falda midi con pliegues, completando su elección con un collar fino marrón de abalorios, y el pelo recogido con un mechón fino suelto enmarcándole el rostro.

Rossy de Palma. Derrochando complicidad con Almodóvar y demostrando que está orgullosa de llevar décadas siendo una de sus 'chicas', la actriz ha destilado sofisticación con un mini vestido-americana negro de corte oversize con hombreras marcadas y maxi solapas de satén que ha combinado con gafas de sol, clutch con detalle joya y sandalias de taconazo con pulsera fina al tobillo, todo en negro.