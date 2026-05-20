Mónica Cruz, sus primeras palabras tras la detencion de Jonathan Andic

MADRID, 20 May. (CHANCE) -

Conmocionada y muy sorprendida por la última detención de Jonathan Andic, así se ha mostrado Mónica Cruz tras haber trabajado con Mango en repetidas ocasiones. A pesar de la discrección que le caracteriza, en esta ocasión la actriz se pronunciaba sobre lo sucedido dejando claro que cree en la inocencia del hijo de Isak Andic a pesar de su detención por el supuesto homicidio de su padre.

"Yo he trabajado con ellos muchos años y es una historia que me da mucha tristeza, no sé cuál es, que investiguen y no puedo decir más" explicaba Mónica ante las cámaras de Europa Press sin poder esconder la tristeza en el rostro por lo que está atravesando esta familia. Defendiendo la inocencia de Jonathan ante la posibilidad de que fuera él el que acabara con la vida de su padre, la actriz insiste en que las acusaciones que está recibiendo son muy duras y dificil de olvidar en el futuro si finalmente resultara inocente: "También para un hijo que sea sospechoso de la muerte de un padre tiene que ser horrible. Al final esa etiqueta nadie te la puede quitar. Es una historia tan desagradable y tan triste que espero que todo se resuelva de la mejor manera posible".

Tras haber trabajado con al marca en repetidas ocasiones, Mónica solo tiene palabras de cariño hacia la familia Andic con la que siempre ha mantenido una maravillosa relación y a la que le desea que pronto recupere la calma y la tranquilidad después de estos años tan complicados desde la pérdida de Isak Andic: "De verdad, hemos trabajado con ellos. Isak era una persona increíble. Sentimos mucho lo que pasó y con Jonathan pues igual, que espero que todo esto se arregle de la mejor manera posible y que no nos llevemos ninguna sorpresa a nadie".