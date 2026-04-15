Alejandra Rubio y Carlo Costanzia descubren el sexo del bebé que esperan... Así ha sido el emotivo momento

MADRID, 15 Abr. (CHANCE) -

Ya centrados en disfrutar al máximo de este segundo embarazo por el que Alejandra Rubio decidió apartarse del foco mediático y de los platós de televisión, la hija de Terelu Campos y Carlo Costanzia han publicado un emotivo vídeo del momento en el que se enteraban del sexo del bebé que esperan. "No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados pero papis te esperan pequeña" ha escrito Alejandra Rubio en su cuenta de Instagram.

Reconociendo que la noticia ha sido toda una sorpresa para ellos, los futuros papás no podían evitar las lágrimas durante el vídeo al descubrir que el bebé que esperan es una niña. Completamente emocionado y sin parar de llorar, Carlo recibía la noticia especialmente sorprendido y reconociendo: "Se ha roto la cadena Costanzia Flores, la primera nena". A pesar de la frialdad de la que se les ha tachado en ocasiones, la pareja demuestra con este vídeo que prefieren guardarse las demostraciones de amor y cariño para la intimidad donde se sienten mucho más cómodos.

Como no podía ser de otra forma, los comentarios en la publicación no se han hecho esperar y es que el futuro papá comentaba: "La mejor noticia". Por su parte, también Terelu Campos mostraba su emoción como abuela y ha escrito: "Ya tengo a mi rey Carlo y ahora si Dios quiere a mi princesa !!! Que Dios os bendiga".