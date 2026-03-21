Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, juntos y felices tras anunciar que volverán a ser padres

Archivo - Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperan su segundo hijo. Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Mar. (CHANCE) -

"Tengo una coraza enorme", decía Alejandra Rubio en su primera entrevista a corazón abierto en 'De viernes'. Su objetivo era claro como expresó Terelu Campos, que se la conozca como es. Pues coraza fuera y tras anunciar su segundo embarazo, su actitud y la de su pareja, Carlo Costanzia, ha sido totalmente opuesta a la que nos tenían acostumbrados. Juntos, felices, sonrientes y cercanos con la prensa, así se mostraban después de que la nieta de María Teresa Campos soltara 'el bombazo' de la temporada.

Superado ya el primer trimestre -Alejandra confirmó que está casi de 15 semanas- y con unos embarazos algo complicados al principio, éste ha sido el momento adecuado para dar la buena noticia de manera oficial a los que no forman parte del 'círculo de confianza' de la pareja, los cuatro abuelos. Porque Terelu Campos, Mar Flores, Carlo Costanzia y Alejandro Rubio saben que repetirán papel las próximas Navidades con la llegada del nuevo bebé.

Y esto es algo que no ha sentado nada bien a la parte del clan Campos que tuvo a José María Almoguera de representante en el plató y enterándose en directo, como el resto de la audiencia, de que su prima está esperando su segundo hijo. "Enhorabuena, disfruta con quienes consideras que son realmente tu familia", le espetó en directo a Alejandra visiblemente molesto.