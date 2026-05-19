Alejandra Rubio se defiende de las demoledoras críticas por la escasa calidad de su primer libro

MADRID, 19 May. (CHANCE) -

A punto de cumplirse una semana de su lanzamiento, la primera novela de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme', sigue ocupando el número uno de los libros más vendidos en Amazon, confirmando que su estreno como escritora está siendo un éxito rotundo.

Una historia de amor con tintes eróticos cuya protagonista, Karla, que acaba de llegar de Cantabria a Madrid para empezar sus estudios universitarios, se ve atraída irremediablemente por el hermano de su novio Marcos, Ulises, recién salido de prisión y cuyo pasado nadie se atreve a mencionar. Guapo, tatuado y con una mirada que desarma, removerá las certezas, la forma de entender el amor y hasta la visión que tiene de sí misma Karla, como apunta la sinopsis.

Sin embargo, no todo están siendo alegrías para la hija de Terelu Campos, ya que a pesar de que las ventas del libro van viento en popa, las críticas están siendo durísimas en algunos casos, y son muchos los internautas que han cuestionado la calidad literaria de la novela, y no han dudado en tacharla de "infumable", "terrible", o "escrita por una adolescente de 12 años".

Dispuesta a que nada altere su felicidad, Alejandra ha salido al paso de estas opiniones y ha asegurado que muchas de ellas vienen de personas que ni siquiera se han leído su libro.

"Vengo a contaros algo que yo no sabía... No soy de mirar reseñas en ninguna parte porque no me fío mucho... Pero esta mañana me han contado que en Amazon, por ejemplo, sale cuando una persona realmente ha comprado el producto y cuando no. Siempre tiene que poner "compra verificada". Os pongo algunos ejemplos..." ha compartido en redes sociales, mostrando a continuación dos capturas que demuestran que las reseñas que incluyen la palabra 'verificada' -es decir, que han adquirido su novela en la plataforma- hablan bien de ella, y las que la atacan duramente no la tienen, lo que deja entrever que no han leído 'Si decido arriesgarme' a pesar de sus demoledoras críticas.