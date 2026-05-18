¡Primicia! Lamine Yamal, primeras imágenes con su nueva novia, la influencer Inés García

MADRID, 18 May. (CHANCE) -

Después de una breve pero mediática historia de amor con la cantante Nicki Nicole que les convirtió en una de las parejas estrella del verano de 2025, y tras ser relacionado con la creadora de contenido británica Lily Rowland -con la que habría tenido varios encuentros en Barcelona a principios de 2026-, Lamine Yamal vuelve a tener el corazón ocupado.

A finales de abril salía a la luz que el futbolista del Barça estaría manteniendo una incipiente relación con la influencer sevillana Inés García, con la que fue sorprendido disfrutando de una comida en un conocido restaurante de Sitges, y de un romántico paseo en helicóptero por la ciudad condal.

Y a falta de confirmación oficial de que está enamorado, y de la ausencia de imágenes de la joven andaluza en sus redes sociales, Europa Press ha sido testigo de cómo Lamine ha abandonado Barcelona para disfrutar de unas vacaciones con su nueva novia antes de incorporarse a la concentración de la Selección Española para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá este verano.

Tras convertirse en flamante campeón de su segunda Liga consecutiva con el Barça y celebrar por todo lo alto el título junto a sus compañeros y sin rastro de su chica, el delantero acudía este domingo al Cupra Arena para apoyar al equipo de la Kings League de Gerard Piqué que preside, 'La Capital CF', en las semifinales del torneo frente el Rayo de Barcelona, y que finalizó con derrota para el conjunto de Yamal.

Una vez que ha cumplido con todos sus compromisos, el futbolista e Inés han abandonado Barcelona para disfrutar de unas románticas vacaciones confirmando que su relación se afianza a pasos agigantados. Intentando jugar al despiste, ya que había varios fans en el aeropuerto de la ciudad, la pareja ha accedido a la zona de vuelos privados por separado para poner rumbo a un destino paradísiaco del que no dudamos que pronto nos dejarán alguna pista en sus respectivos perfiles de Instagram.