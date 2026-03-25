Alejandra Rubio y José María Almoguera, el gesto definitivo que deja claro que su ruptura es total

José María Almoguera y Alejandra Rubio han dejado de seguirse en Instagram
MADRID, 25 Mar. (CHANCE) -
A pesar de que en los últimos tiempos Alejandra Rubio y José María Almoguera habían acercado posturas después de meses distanciados y de intercambiar duros reproches en los platós de televisión -la hija de Terelu Campos porque no se 'fiaría' de su primo, y el de Carmen Borrego porque su prima no le había presentado todavía a su hijo Carlo Jr. un año después de su nacimiento-, parece que su reconciliación ha quedado en 'aguas de borraja' después del anuncio del segundo embarazo de la nieta de María Teresa Campos.
Justificando que no había contado nada hasta ahora por motivos médicos, Alejandra se sentó por primera vez en el plató de '¡De Viernes!' el pasado 20 de marzo para anunciar que a finales de año se convertirá en madre por segunda vez junto a Carlo Costanzia.
Una noticia de la que tanto Carmen como José María se enteraban en ese momento y a la que el novio de María 'la jerezana', presente en el programa, reaccionaba visiblemente molesto. "Enhorabuena, felicidades. Disfruta mucho de tu segundo hijo y comparte todo con los que quieras. Y pues nada, que disfrutes con los que realmente consideres que son tu familia", sentenciaba con ironía.
"Me lo he encontrado antes y ya le he visto la actitud que llevaba. No me sorprende. Que cada uno utilice lo que considere. Estábamos en un buen momento, pero, oye, si se quiere utilizar esto para ganar dinero, fenomenal. Tener esta actitud así de dolido cuando yo he dicho que no tengo nada en contra es darse un protagonismo que no pertenece. ¿Cuál es el conflicto ahora? No lo he contado porque he tenido mis motivos médicos y he preferido mantenerlo en secreto y llevarlo con mi familia intima, fin", respondía Alejandra, acusando a Almoguera de querer crear un nuevo conflicto para sacar provecho económico de su embarazo.
Lejos de quedarse ahí, la hija de Terelu volvía a pronunciarse sobre su primo este lunes en 'Vamos a ver' -un día antes de anunciar su decisión de retirarse de la televisión, y aunque reconocía que se había equivocado al no contarle su próxima maternidad a su tía porque "es una persona importante en mi vida", dejaba claro que "mi primo está fuera de la ecuación".
Dardos a los que José María ha reaccionado contestando a Alejandra con ironía; y después de asegurar que va a ganar "un dineral" hablando del embarazo de su prima, ha puntualizado que su buena relación es ya cosa del pasado: "Nos llevábamos bien".
Pues bien, por si quedaba alguna duda de que su relación está completamente rota, los nietos de María Teresa Campos han escenificado también su ruptura en el mundo 2.0 y han dejado de seguirse mutuamente en redes sociales, sin disimular que su acercamiento es ya cosa del pasado.