Alejandra Rubio presume de barriguita en sus imágenes más íntimas con Carlo Costanzia tras anunciar su embarazo

Archivo - Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Mar. (CHANCE) -

Después de semanas de rumores, y emulando una de las escenas más emblemáticas de la película 'Love actually', Alejandra Rubio ha anunciado en su primera entrevista en '¡De Viernes!' que está embarazada de nuevo y que será a finales de año cuando Carlo Costanzia y ella se conviertan en padres de su segundo hijo, un bebé muy deseado que se llevará justo dos años con su hermanito Carlo Jr. cuyo sexo desconocen por el momento.

"Tengo que anunciar algo que me hace muy feliz. Estas Navidades seremos uno más; la familia crece. Voy a ser madre otra vez", revelaba visiblemente a través de unos carteles tras entrar en el plató del programa de Mediaset. Como ha confesado, "no tuve un primer embarazo fácil y este tampoco está siendo un camino de rosas. Física y anímicamente me afecta mucho. Me aconsejaron que no lo contara tan pronto", de ahí el silencio que ha guardado a pesar de que la gran noticia se filtró a principios de febrero.

Tras su entrevista, Alejandra ha reaparecido en redes sociales de para agradecer las felicitaciones que ha recibido este fin de semana después de confirmar su segundo embarazo: "Vamos a ser uno más. Gracias a tod@s por vuestras bonitas palabras" ha escrito, acompañando su mensaje de su sesión de fotos más íntima junto a Carlo Costanzia.

Unas instantáneas en blanco y negro en la que, abrazados, posan sin parte de arriba: la nieta de María Teresa Campos presumiendo de su abultadísima barriguita -pertenecen a cuando esperaban a su pequeño Carlo Jr, ya que por el momento su tripa de 15 semanas de embarazo es prácticamente inapreciable- y el hijo de Mar Flores de torso esculpido a base de horas de gimnasio mientras besa con ternura el vientre de su novia.

Entre las numerosas reacciones a su primer post en Instagram tras anunciar embarazo, la de la orgullosa abuela, Terelu Campos: "Y yo feliz de otro bebé!!! Os quiero mucho a los tres!!" ha exclamado. También la de Georgina Rodríguez -que ha felicitado a Alejandra con un corazón rojo-, Alejandra Prat, Belén López, Claudia Martínez -que también ha anunciado que está embarazada-, Makoke, o Palito Dominguín.