MADRID, 25 Jul. (CHANCE) -

Desde que salió a la luz su ruptura con Óscar Casas, Ana Mena no ha dejado de protagonizar rumores sobre su vida sentimental. Aunque la cantante y el actor siempre llevaron su relación con la máxima discreción, su separación, conocida hace apenas unas semanas, ha provocado que cada una de las apariciones públicas de la artista sea analizada al detalle. En los últimos días, además, su nombre ha comenzado a sonar junto al de Ferran Torres y Carlos Alcaraz, dos especulaciones sobre las que por fin se ha pronunciado.

La malagueña fue abordada por la prensa a su llegada al aeropuerto, días después de actuar en el concierto organizado con motivo de la celebración del segundo Mundial conquistado por la selección española. Fue precisamente durante esa fiesta posterior al triunfo cuando surgieron los rumores que la vinculan con el delantero del FC Barcelona.

Varios periodistas deportivos aseguraron que entre el futbolista y la cantante había existido una gran complicidad durante la celebración. Incluso, algunos señalaron que ambos habían compartido varios momentos juntos y que la artista lucía una camiseta con el número 7, el dorsal del valenciano, algo que alimentó todavía más las especulaciones.

Lejos de dar pie a las especulaciones, Ana Mena se toma la situación con humor. "Ay, de verdad...", responde entre risas cuando le preguntan si ambos mantuvieron una cita durante la celebración. Sobre la camiseta, también resta importancia al asunto. "Pues la que me pusieron, chicos, yo qué sé", asegura, negando que llevar el número de Ferran Torres esconda algún significado especial. La cantante explica además que aquella noche habló con muchísimas personas y rechaza que eso pueda interpretarse como el inicio de una relación. "Había muchísima gente, hablé con mucha gente", insiste cuando los periodistas le preguntan si coincidió con el internacional español durante la fiesta. Incluso, al preguntarle qué opinión tiene del futbolista, sorprende con una respuesta tan breve como contundente: "No le conozco".

Posteriormente, le recuerdan los rumores que hace unas semanas la relacionaban con Carlos Alcaraz, después de que ambos coincidieran en un mismo evento poco después de hacerse pública su ruptura con Óscar Casas. "Sacáis muchas cosas de contexto, chicos, de verdad", afirma, antes de explicar que las imágenes únicamente reflejan un saludo entre dos personas que coincidieron en el mismo lugar. "Era una foto saludando a una persona que está en un mismo sitio donde estoy yo, ya está", aclara. Cuando le recuerdan que esas imágenes aparecieron justo después de su ruptura con el actor y que muchos interpretaron que podía haber surgido una nueva ilusión, la cantante no oculta su sorpresa. "Son conclusiones absurdas, de verdad", responde.

Con estas declaraciones, la artista pone fin a las especulaciones que han rodeado su vida sentimental en las últimas semanas y deja claro que, tras su ruptura con Óscar Casas, las supuestas historias con Ferran Torres y Carlos Alcaraz no son más que interpretaciones surgidas a raíz de simples coincidencias públicas.