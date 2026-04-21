MADRID, 21 Abr. (CHANCE) -

La relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja vuelve a situarse en el centro del foco mediático esta Feria de Abril, en pleno auge de los rumores sobre su posible reencuentro en Canarias. Entre las especulaciones sobre si madre e hijo han retomado un contacto más estable tras años de distancia y polémicas públicas, su presencia -o ausencia- en la fiesta sevillana ha vuelto a despertar la curiosidad.

En ese contexto, Anabel Pantoja ha asegurado al equipo de Europa Press que no cree que su primo vaya a pasar por la Feria de este año. "No, creo que él no viene, creo que no viene", ha dicho con rotundidad, dejando claro que, al menos por lo que ella sabe, Kiko no estará entre los rostros famosos que suele convertir la fiesta sevillana en un evento multitudinario de rostros conocidos.

Al preguntarle si el dj podría estar en estos días en Canarias visitando a su madre, la colaboradora ha reconocido que no lo sabe. "Yo no tengo ni idea. O sea, a mí se me funde la cabeza y no sé. Bueno, pues nada", ha respondido, subrayando la dificultad de seguir la agenda familiar entre viajes, rumores y compromisos.

Por su parte, Anabel sí que ha desvelado sus planes para la Feria de Abril. "Sí, sí, ya me voy. Quiero coger la Feria con ganas. Mi primer día de Feria siempre son los martes, lo que pasa que este año han hecho un evento muy bonito, mi amigo Susana, y he venido aquí a apoyarla como hago siempre", ha explicado, mezclando compromisos profesionales con su faceta más festiva.

Respecto a si compartirá la Feria con su hija, ha sido clara: "En la Feria no, todavía es muy pequeñilla. La voy a vestir mañana y eso, pero una cosa familiar". Una forma de marcar distancia entre el bullicio sevillano y la vida más íntima con su familia más cercana.