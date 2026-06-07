Antonio Banderas, de nuevo frente al Papa para hablar de su fe

MADRID, 7 Jun. (CHANCE) -

El papa León XIV continua con su frenética visita a la capital madrileña en la que le hemos visto presidiendo durante la jornada de este domingo uno de los encuentros más esperados de su visita a España, el encuentro 'Tejer Redes' que ha tenido lugar en el Movistar Arena. Entre los asistentes, representantes de la cultura, el arte, la educación, el deporte o la empresa han cumplido con el objetivo de forjar lazos de unión más fuertes entre la iglesia y la sociedad actual.

En medio de una gran expectación debido a la presecia de personalidades muy cónocidas de la sociedad española, la cita ha estado conducida por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar mostrando así el empeño de León XIV por acercarse lo máximo posible a la sociedad actual y mostrar la iglesia en su máxima expresión a las nuevas generaciones.

Dejando de lado la polémica que suscitó el musical de 'Godspell' dirigido por el productor y actor malagueño, Antonio Banderas se encontraba de nuevo con el Papa en esta ocasión recordando su infancia ligada a la fe gracias a la Semana Santa de Málaga. En sus palabras, Banderas reconocía que la Iglesia "ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad" a lo que añadía que debe ser "una alternativa a todas las violencias".

Al igual que él, otras personalidades como Carolina Marín han apostado por el esfuerzo y el deporte dejando de lado la competición absoluta por el triunfo por encima de todo. Por su parte, el toque musical a la cita lo ponían la bailaora Sara Baras y la cantante Rozalén con una iterpretación impecable frente al pontífice.

"Toda expresión habla, transmite; puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano" ha reconocido el Papa en sus palabras. "¿En serio es posible creer que la Europa a la que tanto amamos sería ella misma sin la huella de la fe? ¿Por qué temer que la eternidad impregne la cotidianidad?" insistía nuevamente sobre el sentir cristiano más profundo en la historia de Europa.