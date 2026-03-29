Antonio Banderas regresa a sus raíces en Semana Santa tras la boda de Stella del Carmen

MADRID, 29 Mar. (CHANCE) -

Es pisar Málaga y Antonio Banderas deja de ser la estrella internacional para ser un malagueño más que disfruta de su tierra, de sus amigos y por supuesto de las tradiciones que le unen, año tras año, a sus raíces en la Semana Santa. Y este 2026 no iba a ser menos. El intérprete ha llegado acompañado de su pareja, Nicole Kimpel, directo desde Madrid, con el tiempo justo para cambiarse y participar en la procesión del Domingo de Ramos.

Ejerciendo de mayordomo del trono de la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, Banderas ha salido de la iglesia de San Juan Bautista que tanto significado tiene para él y su hermano Javier. Allí fueron bautizados los hermanos Banderas, allí dieron el último adiós a sus padres y allí, año tras año, Antonio y Javier acompañan a la Cofradía por las calles de su Málaga natal.

La Semana Santa es para Antonio Banderas volver a sus raíces, a su identidad y así ha quedado patente a lo largo de los años, muy especialmente cuando su carrera estaba en lo más alto. Aun triunfando en Hollywood y codeándose con las estrellas del séptimo arte, al llegar esta época del año el actor cogía un avión y viajaba a Málaga para vivir con fervor la tradición, una pasión que le ha transmitido a sus parejas y por ende a sus hijos, y eso incluye a los que aportó en su momento al matrimonio, Melanie Griffith.