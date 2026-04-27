Carmen Tello da la última hora sobre el preocupante estado de salud de Curro Romero

MADRID, 27 Abr. (CHANCE) -

En medio de la creciente preocupación por el estado de salud de Curro Romero tras su último ingreso hospitalario, ha sido la propia Carmen Tello la que ha explicado la situación que vive su marido y cómo se encuentra en estos momentos. Hace tan solo unos días, el diestro era ingresado de nuevo en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena, en Sevilla, ahora que ya se encuentra en casa era Carmen la que explicaba todo lo sucedido a través de una llamada de teléfono al programa 'Y ahora Sonsoles'.

"Él tiene su parkinson y al tomar alimentos o beber agua, a veces se atraganta, y eso hace que se le vaya al pulmón y le produce una infección, una neumonía" comentaba Carmen sobre los motivos que le han llevado a ingresar de nuevo. Intentando acabar con la preocupación que existe entorno al estado de salud de Curro, Carmen ha aclarado: "Llegó bastante mal, fue el viernes de feria. Yo no se lo he comentado a nadie, solo a la familia y a los amigos más íntimos. Él entró en observación y le pusieron un tratamiento de antibióticos, como es tan fuerte, otra vez, gracias a Dios, ha salido para adelante".

A pesar de la calma y la naturalidad con la que Carmen ha explicado este nuevo sucedo, ella misma reconocía que esta vez sí que se ha asustado. "Esta vez me he asustado bastante porque, no soy exagerada y siempre lo dejo en manos de los médicos, pero como era Feria, los amigos han sido complicados de localizar, porque algunos estaban de viaje o en la feria. Estaba agobiada con la persona que aquí me ayuda. Llamé al 061 y me dijeron que lo llevara al hospital y vino la ambulancia" ha añadido Carmen reconociendo que para ella estos días han sido complicados.

Siempre muy agradecida por las muestras de cariño que ha recibido hacia su marido, pero también hacie ella, la que fuera íntima amiga de la Duquesa de Alba reconocía que días antes de este nuevo episodio ella sí que notó a Curro algo más triste y serio de lo habitual, un detalle que le llamó la atención. "Días antes de ponerse malo, lo noté un poco tristón y estaba preocupada. Los médicos dicen que siga el tratamiento en casa porque hay muchos virus" ha finalizado Carmen tranquilizando a todas las personas que se han interesado por la evolución de Curro en las últimas horas.