Carolina Marín, emocionada en el homenaje con el que ha cerrado el círculo en su tierra natal

MADRID, 12 Abr. (CHANCE) -

A punto de cumplirse un mes desde que Carolina Marín anunció su retirada oficial del deporte de élite, en su caso del bádminton, siendo campeona olímpica y con un palmarés envidiable, su Huelva natal le ha rendido un homenaje en el pabellón deportivo que lleva su nombre y que es, curiosamente, donde comenzó con ocho años en el deporte con el que ha conocido las mieles del éxito.

Con un Palacio de Deportes totalmente abarrotado de familia, amigos y paisanos, Carolina no podía evitar romperse al recibir el inmenso cariño y la admiración de todos los allí presentes, para quienes ha tenido unas palabras de agradecimiento: "Gracias por haberme dado esta oportunidad, en el momento y en el año exacto. Gracias por respetar cada una de las decisiones que he tomado para con mi vida", ha dicho.

Con los suyos presentes en todo momento, la campeona olímpica de bádminton ha querido tener un recuerdo para su padre, Gonzalo Marín, fallecido en 2020 a causa de un accidente laboral: "Papá, allá donde estés te sentirás orgulloso de mí", ha comentado envuelta en lágrimas al igual que su madre, testigo del momento desde la grada.

La onubense, premio Princesa de Asturias del Deporte, ha terminado devolviendo todo el cariño a su ciudad y a la disciplina que le ha dado todo: "Soy la mujer que soy hoy en día gracias al bádminton. Lo he dado todo tanto física y mentalmente. Me ha hecho muy feliz. Hoy me despido del bádminton, de lo que es mi vida y mi pasión. Gracias, Huelva, y gracias a todo el mundo, de corazón".