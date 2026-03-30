Cayetana Guillén Cuervo reaparece con Antonio Banderas en Málaga tras la muerte de su madre, Gemma Cuervo

MADRID, 30 Mar. (CHANCE) -

El pasado 14 de marzo Cayetana Guillén Cuervo sufría uno de los mayores golpes de su vida tras el fallecimiento de su madre, Gemma Cuervo, a los 91 años. Y aunque no están siendo momentos fáciles, y todavía es demasiado pronto para hablar de la inolvidable protagonista de 'La que se avecina' sin derrumbarse, la actriz recupera poco a poco la sonrisa con el apoyo de sus seres queridos y de amigos como Antonio Banderas, que la ha invitado a conocer la Semana Santa de su tierra, Málaga.

Así, dos semanas después de la muerte de su progenitora, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas ha reaparecido en la ciudad andaluza para disfrutar de las procesiones del Domingo de Ramos junto al actor, su pareja Nicole Kimpel, y su hija Stella del Carmen, que ha regresado a España con su marido Alex Gruszynski tras darse el 'sí quiero' en una romántica ceremonia celebrada en Valladolid el pasado mes de octubre.

Emocionada en su primera Semana Santa tras el fallecimiento de Gemma, a la par que asombrada por el fervor de los malagueños y la magnitud de sus procesiones, Cayetana ha saludado cariñosamente a Banderas antes de disfrutar del paso de la Virgen de Lágrimas y Favores derrochando complicidad y confidencias con la novia del actor.