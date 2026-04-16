Cayetano Martínez de Irujo se desmarca, tajante, del romance de su sobrina Tana Rivera con Roca Rey

MADRID, 16 Abr. (CHANCE) -

Volcado en su homenaje a la Duquesa de Alba con motivo del centenario de su nacimiento, Cayetano Martínez de Irujo continúa encabezando todos los reconocimientos a la figura de la inolvidable aristócrata. Y, tres semanas después de presentar su libro 'La última duquesa: un homenaje a Cayetana de Alba' en el Palacio de Liria de Madrid con la presencia de sus hermanos Carlos (actual duque de Alba), Alfonso, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo, este miércoles ha organizado un coloquio en el Palacio de las Dueñas en Sevilla con motivo del lanzamiento de la obra en la que rinde tributo a su madre repasando su apasionante vida y descubre su faceta más personal y familiar.

Arropado por su mujer Bárbara Mirjan -que radiante con un dos piezas de pantalón fluido y top sin mangas en color rojo aplaudió orgullosa cada una de sus intervenciones sentada en primera fila-, el duque de Arjona se ha sincerado entre otras cosas sobre su preocupación cuando doña Cayetana les comunicó que iba a casarse con Alfonso Díez después de su matrimonio con Jesús Aguirre, que como ha asegurado rotundo "fue un desastre para la casa".

"No hay dos Cayetanos. Hay el Cayetano con mucho dolor, mucha soledad y mucho sentido en todo abandono desde niño y hay el Cayetano prácticamente curado, que es el que ha escrito este libro. Todavía casi me dan ganas de llorar cuando cuento cosas de mi infancia y adolescencia, era desgarrador. Tuve esa percepción, cosa que no ha tenido ninguno de mis otros hermanos, pero eso es un Cayetano curado, pero ojo, es porque me fui a estados unidos" ha expresado a corazón abierto.

"Yo durante años estuve muy revelado con mi madre, por lo que no entendía de mi infancia. Luego ya una etapa de transición y terminé muy contento y muy undo a ella" ha añadido, aludiendo también a sus hermanos -con los que vuelve a estar muy unido- al reconocer que también "han querido mucho a mi madre, la han respetado, la han admirado, y todos buscaban llevarse su reconocimiento".

"En esos últimos seis años yo despachaba con ella y yo me encargaba de todo su patrimonio, pues la verdad es que cogió una cercanía conmigo que tengo unos recuerdos impresionantes. Y ahí la conocí de verdaderamente a fondo y entonces la admiración por ella se replicó mucho más, porque no había tenido esa confianza que ella ha puesto en mí que luego demostró ya era más mayor, y entonces esos seis últimos años a mí me dejaron muy en paz con ella. Era pasión conmigo y yo con ella, y la echo mucho de menos" ha confesado.

Tras la presentación, Cayetano ha atendido a las cámaras de Europa Press y, como no podía ser de otra manera, se le ha preguntado por la pareja del momento, la formada por su sobrina Cayetana Rivera -hija de Eugenia y Francisco Rivera, con la que el jinete tiene una relación muy especial- y el diestro Andrés Roca Rey.

Una incipiente historia de amor sobre la que no ha querido pronunciarse, como ha dejado claro visiblemente incómodo: "Es que usted siempre hacen preguntas que... No es una cuestión personal, usted lo sabe" ha sentenciado. ¡Dale al play y no te lo pierdas!