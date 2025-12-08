Elena Cue reaparece junto a su hija Alejandra Cortina en una exclusiva noche de arte en Madrid

Archivo - Elena Cue Llega Al Museo Thyssen Para Asistir A La Inauguración De 'Picasso Y Klee En La Colección De Heinz Berggruen' - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: lunes, 8 diciembre 2025 13:02

   MADRID, 8 Dic. (CHANCE) -

   El museo Thyssen de Madrid se ha convertido de nuevo en punto de encuentro de la alta sociedad y la élite cultural, pero esta vez con un detalle muy especial: la reaparición conjunta de Elena Cue y su hija Alejandra Cortina, una imagen poco habitual dada la discreción con la que madre e hija suelen manejar su vida privada.

   En la inauguración de la exposición 'Picasso y Klee en la colección de Heinz Berggruen', ambas llegaron juntas, dejando una estampa muy elegante y familiar que llamó la atención por lo poco frecuente que resulta verlas en público en el mismo acto.

Elena Cue, empresaria ligada desde hace años al mundo del arte y la cultura, disfrutó de la velada acompañada de Alejandra, que heredó de su entorno familiar la cercanía a los grandes nombres del coleccionismo y las exposiciones. La presencia de ambas destacó en una cita marcada por la asistencia de figuras habituales del circuito artístico y social, poco acostumbradas, en su mayoría, a dejar imágenes tan familiares de madre e hija. Su aparición refuerza la imagen de unidad y complicidad entre las dos, en un contexto en el que Elena suele proteger especialmente la exposición pública de su entorno más cercano.

   Junto a ellas, la inauguración reunió a otros nombres conocidos, como la abogada Teresa Bueyes o el coleccionista Juan Antonio Pérez Simón, además del director de cine Álex de la Iglesia, que acudió con una de sus hijas, y Carolina Thieu, viuda de Tomás Chávarri.

   También estuvo presente Xandra Falcó, que volvió a mostrar su trato cordial con la prensa al ser preguntada por las memorias de Isabel Preysler, antes de acudir horas más tarde al 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo.

