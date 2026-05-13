Elle Macpherson, impresionante, acapara todas las miradas en su paso por España

MADRID, 13 May. (CHANCE) -

Con una larga trayectoria profesional a su espalda que la ha encumbrado a lo más alto dentro del mundo de la moda, Elle Macpherson ha vuelto a nuestro país como invitada excepcional en los Prix d'Excellence de la Beauté que han tenido lugar en un emplazamiento de lujo de la capital madrileña como el Real Casino. Derrochando felicidad y elegancia una vez más, la modelo reconocía ante las cámaras que está encantada de poder volver a España, un país al que le tiene un especial cariño. "He venido desde hace muchos años. Me encanta la gente en Madrid, especialmente. Estuve en Barcelona también" reconocía Elle antes de revelar algunos de sus planes para este verano: "Vivo en Miami y este verano me gustaría venir a Europa".

Amante de España, sus tradiciones y también su gastronomía, la modelo aprovechaba la presencia de las cámaras para revelar cuál es su plato favorito: "Me gusta el jamón Ibérico con tomate. Me encanta la gente, es muy abierta. La comida es fantástica. He ido a un gran restaurante hoy".

A sus 62 años, la icónica modelo de los 90 está completamente apartada del foco mediático y de las pasarelas centrando toda su energía en el cuidado personal, un estado de felicidad al que ha llegado tras haber superado un cáncer de mama que ella misma hizo público en sus memorias 'Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself'. Feliz con su vida en Miami donde ha encontrado la felicidad que buscaba al lado del guitarrista Doyle Bramhall II, Elle ha reconocido ante los medios españoles que tiene una vida plena: "Mis hijos están bien, tienen 28 años. Tengo amor en mi vida, estoy sana y estoy muy feliz de estar aquí".

Echando la vista atrás, recordamos que la modelo ha estado casada hasta en dos ocasiones, la primera con el fotógrafo Gilles Bensimon y la segunda con el inversor multimillonario Jeffrey Soffer del que se divorció en 2017. Fruto de su relación sentimental de más de nueve años con el francés Arpad Busson nacieron sus dos hijos: Arpad Flynn Busson y Aurelius Cy Andrea Busson, con los que Elle tiene una relación maravillosa.