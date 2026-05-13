Francisco Rivera da la última hora sobre la recuperación de Roca Rey y su relación con su hija Tana

MADRID, 13 May. (CHANCE) -

El mundo taurino se ha dado cita este martes en la entrega de los prestigiosos trofeos taurinos 'Puerta del Príncipe' de la Feria de Sevilla, que este año celebran su 40º aniversario, en un escenario tan emblemático como el Real Alcázar. Una gala muy especial marcada por el homenaje que ha recibido al maestro Curro Romero -que ha reaparecido tras su último bache de salud- y a la que han asistido, entre otros, Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' junto a su hija Alejandra Ruiz de Rato -que ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo con Tito Novales presumiendo de una incipiente barriguita-, Laura Sánchez y Manuel Escribano, Juan José Padilla, o Salvador Cortés.

También Francisco Rivera que, acompañado por una espectacular Lourdes Montes que ha acaparado todos los flashes a su paso por el photocall con un impecable traje sastre rojo, ha dado la última hora sobre el estado de Andrés Roca Rey tras la grave cogida que sufrió precisamente en Sevilla el pasado 23 de abril y ha confirmado con unas reveladoras palabras que la relación de su hija Cayetana Rivera y el torero marcha viento en popa a pesar de la discreción con la que están viviendo su historia de amor.

"Bueno, va poquito a poco, va poco a poco. La verdad es que está fuerte, joven, malo sobrado. Pero bueno, yo desde aquí le diría que paciencia y que el toro es despacio, pero bueno, tú sabes, las ganas..." ha desvelado sobre cómo marcha la recuperación del peruano, dejando en el aire si cree que finalmente podrá reaparecer en Jerez de la Frontera este viernes 15 de mayo como es su intención: "Yo en eso y no entro".

Mientras acorta los plazos para volver a los ruedos cuanto antes, Roca Rey y Tana asistieron el pasado sábado a la Primera Comunión en Madrid de Tomy, el hijo mayor de sus grandes amigos Tomás Páramo y María García de Jaime, haciendo su 'debut oficial' como pareja un mes después de salir a la luz su incipiente noviazgo. "¡Ah! Pero claro, lo raro hubiese sido lo contrario" ha apuntado con una sonrisa Francisco, dejando claro que le parece lo normal que la pareja normalice poco a poco su relación acudiendo a eventos juntos.