Inés Sastre, de acuerdo con la infanta Sofía en su apuesta por la universidad pública

MADRID, 4 May. (CHANCE) -

Como cada año La Razon reúne a algunos de los personajes del mundo de la cultura, la sociedad y las redes sociales de nuestro país para la que ha sido la gala de los VIII Premios Lifestyle junto al magazine Lifestyle. Convertido en un verdadero desfile de personalidades, el Teatro Albéniz de Madrid acogió la gala conducida en esta ocasión por la presentadora de Antena 3, Victoria Arnau.

Reconciendo el valor del arte, la cultura, la moda y la gastronomía de nuestro país, fueron muchos los rostros conocidos que disfrutaron de la velada como fue el caso de la modelo Inés Sastre que demostró que está viviendo una etapa muy dulce en su vida en la que prefiere mantenerse alejada del foco mediático que un día protagonizó. "Estoy, en Madrid, de vuelta. Muy contenta, una vida muy tranquila ya que ya bastante agitada la he tenido desde los 12 años" reconocía la modelo ante las cámaras. Como una de las premiadas de la noche, Inés dejó muy claro a quién le dedicaba el reconocimiento después de tantos años de trabajo y dedicación a su profesión: "A mí misma y a toda la gente que me ha rodeado durante estos años porque las cosas no se hacen solas, se hacen siempre rodeada de amigos y de gente que trabaja cerca tuyo y que también existen, aunque estén en la sombra".

Conocedora de la actualidad en relación con la Familia Real y la decisión de la infanta Sofía de estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid, Inés comentaba: "Me parece fenomenal y yo también estudié la Sorbona que era pública. Y era estupenda, son las mejores". Además, aprovechaba la ocasión para destacar la gran labor que está haciendo la princesa Leonor en su paso por el ejército: "Está ahí con sus barcos y sus aviones y sus cosas, me parece una muy buena formación".