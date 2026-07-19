MADRID, 19 Jul. (CHANCE) -

Después del gran susto que supuso el robo del coche de Kiko Rivera, finalmente localizado días después, Irene Rosales ha roto su silencio sobre un episodio que también le ha afectado de manera directa. Aunque su relación con el DJ terminó hace meses, ambos siguen unidos por sus dos hijas y la colaboradora no ha ocultado la tristeza que sintió al conocer lo ocurrido, especialmente porque se trataba del vehículo que utilizaba la familia.

Es por ello que Irene ha explicado que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación y no dudó en mostrar su alivio cuando supo que el coche había sido recuperado. "Yo lo que me he enterado ha sido por vosotros, por la prensa. Me ha dado muchísima pena porque al final es el coche familiar, es el de mis hijas y me ha dado muchísima pena. Y cuando me he enterado que lo han encontrado me ha dado una alegría enorme y corriendo a llamar a mis hijas y les he dicho lo contenta que estoy y lo feliz que estoy por haber encontrado, que aunque sea algo material, es verdad que te deja un poco descolocado", ha confesado.

Además, la sevillana también ha sido preguntada por la información que apunta a que Kiko Rivera podría tener almacenada la emblemática cabeza de toro de Cantora en un garaje. Un asunto sobre el que ha preferido mantenerse completamente al margen. "Yo es que ahí ya no puedo decirte mucho más. Yo ya de tema Cantora y demás ya dije lo que tenía que decir, que sabía que era una casa muy vivida, pero ya los conflictos, los temas que haya en estos tiempos a mí no me pertenecen. Si es así, da mucha pena, pero bueno, eso es cosa de ellos y ellos lo tendrán que solucionar", ha asegurado.

Más allá de estas cuestiones relacionadas con su expareja, Irene atraviesa un momento especialmente feliz en el plano personal. Muy ilusionada con Guillermo, la colaboradora ha reconocido que ambos están disfrutando al máximo de su relación durante este verano.

"Pues nada, estamos disfrutando muchísimo y viviendo cada momento juntos y la verdad que es un verano maravilloso, lleno de muchísima paz y muchísimo amor", ha confesado con una sonrisa, dejando claro que vive una etapa marcada por la tranquilidad y la estabilidad sentimental. Unas declaraciones con las que Irene Rosales evidencia que, aunque sigue pendiente de todo lo que afecta a sus hijas, su prioridad ahora está en disfrutar de esta nueva etapa de su vida.